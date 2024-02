Autonomia TOP, prezzo MICRO e display a 90Hz: Blackview A52 Pro a 94€

Se hai la necessità di acquistare un nuovo smartphone Android per i task di tutti i giorni e volessi ottenere il massimo in termini di rapporto qualità/prezzo, quest’oggi puoi acquistare il popolarissimo Blackview A52 Pro in vendita su Amazon.

Apprezzato da moltissimi utenti per la qualità dell’esperienza utente garantita nonostante il prezzo conveniente, lo smartphone a marchio Blackview è la scelta giusta da fare se hai intenzione di restare sotto la soglia dei 100€.

Lo smartphone super economico Blackview A52 Pro è in vendita su Amazon a un prezzo ridicolo

Blackview A52 Pro monta un bel pannello da 6.52 pollici super smooth a 90Hz perfetto per guardare video ad alta risoluzione, mentre sotto il cofano trova posto un buon processore octa-core con 8+128 GB di memoria interna. È alimentato da una mega batteria da 5180 mAh che ti accompagna facilmente per una giornata intera, mentre sul retro trova posto un modulo fotografico multiplo per foto e video di buona qualità.

Con una spesa minima di 94€ su Amazon hai a portata di mano un device Android che non ti deluderà mai; metti subito nel carrello lo smartphone Blackview e preparati per riceverlo direttamente a casa domani, senza costi di spedizione, con i servizi Prime di Amazon.

