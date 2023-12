Autoradio touchscreen 7" compatibile con Apple e Android a soli 84 euro!

Podofo ha ideato questa autoradio portatile con wireless, compatibile con Apple carplay e Android auto, 7″, monitor touch screen con bluetooth, trasmissione fm, airplay, collegamento a specchio 7v-32v. Compatibile con quasi tutti i marchi di auto. Applicando il coupon del 5% puoi pagarlo solo 84 euro!

Podofo autoradio portatile: le caratteristiche

La radio stereo portatile si adatta a tutte le diverse marche di auto da 12-24 V come Ford, Jeep, BMW, Lexus, ecc. Il kit include una staffa verticale e una staffa a ventosa, la radio da 7 pollici può essere fissata sul cruscotto utilizzando la staffa verticale o fissata sul parabrezza con una forte ventosa, plug and play, in modo da risparmiare tempo e costi di installazione. Compatibile con Apple Carplay e Android Auto. Dopo il collegamento wireless o USB, può essere utilizzato con compatibilità Siri / Maps / Music / Phone Call. Supporta l’uso di Apple Airplay.

Supporta il casting mirror Android / IOS. È possibile collegare il telefono all’impianto audio dell’auto tramite il cavo dati originale per collegare e sincronizzare facilmente i contenuti. Con la funzione di lettura della scheda, è possibile inserire la scheda di memoria nell’host per guardare il video memorizzato nella scheda. Il sistema vivavoce Bluetooth e il microfono trasparente integrato sono utili per rispondere alle chiamate e riprodurre musica durante la guida. Funzione di trasmettitore FM, attraverso questa funzione, è possibile trasmettere la musica o altri suoni dell’host al sistema audio dell’auto originale.

