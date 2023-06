Avatar 2 in streaming su Disney+: disponibile ORA con 2 mesi GRATIS

Se sei un fan di Avatar, il capolavoro di James Cameron che ha conquistato il mondo con le sue immagini mozzafiato e la sua storia avvincente, non puoi perderti il sequel tanto atteso: Avatar 2 La Via dell’Acqua, finalmente disponibile in streaming su Disney Plus.

Il film, ambientato otto anni dopo gli eventi del primo capitolo, segue le nuove avventure di Jake Sully e Neytiri sul pianeta Pandora, dove dovranno affrontare nuove minacce e scoprire nuovi mondi.

Avatar 2 La Via dell’Acqua in streaming: guardalo ora

Tra le novità di Avatar 2 ci sono le scene subacquee, girate con una tecnologia innovativa che ha richiesto anni di sviluppo, e l’introduzione di nuovi personaggi, tra cui i figli di Jake e Neytiri e i clan dei Metkayina e dei Riffid.

Avatar 2 è disponibile in streaming su Disney+, la piattaforma che ti offre il meglio dei contenuti Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. E se non sei ancora abbonato, abbiamo una buona notizia per te: puoi approfittare di un’offerta imperdibile.

Per un tempo limitato, puoi sottoscrivere un abbonamento Disney+ a soli 8,99€ al mese e ricevere 2 mesi GRATIS se scegli l’abbonamento annuale. Così potrai goderti Avatar 2 e tutti gli altri film e serie del catalogo Disney+ senza spendere una fortuna.

Inoltre, potrai accedere a Disney Plus da qualsiasi dispositivo, come smart TV, smartphone, tablet e console di gioco. Insomma, un’occasione da non perdere per guardare dove vuoi il film più atteso dello scorso anno e accedere ad un catalogo di contenuti incredibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.