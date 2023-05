Avere casa SICURA, non è mai costato così POCO: prova subito questa telecamera Wi-Fi

Sei spesso fuori casa, vero? Ed ogni volta hai sempre l’ansia che qualcuno possa entrare per rubare? Beh, allora ti sto per mostrare il moso più economico per proteggere le mura di casa ed avere sempre tutto sotto controllo. Oggi, ti puoi portare a casa la telecamera Wi-Fi di Foaood, a soli 79,99€, invece di 89,99€. Corri adesso su Amazon, prima che sia troppo tardi.

Una promo davvero assurda, che ti farà rimanere a bocca aperta, proprio grazie al mega sconto dell’11%. Non ti resta che aggiungerlo al carrello, così al checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Telecamera Wi-Fi da esterno, senza fili, con visione notturna a colori, rilevamento umano

Una telecamera davvero incredibile, che ti salverà da ogni paura e terrà la casa sempre al sicuro. Potrai sempre avere tutto sotto controllo, anche quando sei troppo distante da casa.

Questo modello di Foaood, è dotato di scheda di ricarica solare e anche di batteria ad alta capacità da 5000 mAh, così da mantenere 365 giorni di protezione ininterrotta di ogni angolo della tua casa. COn questa telecamera WiFi potrai utilizzare un obiettivo più sofisticato. In quanti ti offre una qualità dell’immagine 1080P.

Le telecamere di sorveglianza DF220 hanno incorporato il rilevamento a infrarossi del corpo umano PIR, il quale può ridurre i falsi allarmi causati da insetti, foglie, pioggia e neve e tanto altro. L’area di allarme opzionale, allarma solo l’area a cui tieni, quindi è super sicuro.

Una promo davvero bomba per chi vuole avere casa sempre al sicuro in ogni momento della giornata. Con tanto di sconto dell’11%, corri adesso su Amazon, prima che sia troppo tardi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.