Avere un caminetto a casa è sempre stato il tuo sogno? Realizzalo con soli 98 euro!

Rebecca Mobili ha realizzato questo finto Caminetto elettrico da terra, in Led, che emula lo Stile Classico che avevano in casa i nostri nonni, con simulazione di una fiamma vera. Emana anche calore con temperatura regolabile, Misure: 55 x 41,5 x 28 cm (HxLxP). Oggi puoi farlo tuo grazie allo sconto del 7% più Coupon del 10%, per un totale di 98,37 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Caminetto elettrico Rebecca Mobili: le caratteristiche

Partiamo dalle dimensioni compatte, che lo rendono inseribile in ogni contesto: Misure: H 55 x L 41,5 x P 28 cm. Due Livelli di consumo selezionabili: 900/1850 w per ora. Lunghezza cavo: 1,5 mt. Materiale: Ferro, Plastica, Presa Schuko, Fiamma Led, Sportello frontale apribile. Montaggio facile, con soli i Piedini da fissare alla struttura. Colore Nero. Importante non ostruire le prese d’aria. Con il caminetto a led Rebecca godrai della piacevolezza di un vero camino anche se non hai la canna fumaria. Basta collegare il finto camino alla corrente per far emettere calore ed accendere la fiamma. La fiamma è elettrica per cui è sicura e non produce alcun residuo di cenere o fumo.

E’ dotato di un dispositivo di taglio termico di sicurezza che spegne in automatico il camino in caso di surriscaldamento. Puoi selezionare due livelli di consumo: 900 w se vuoi risparmiare energia e scaldare lentamente la stanza, 1850 w se hai bisogno di scaldare velocemente l’ambiente. Il camino led Rebecca è adatto per stanze di grandezza fino a 25 mq. Se vuoi godere solo della luce rilassante del camino puoi scegliere di attivare solo la fiamma senza emettere calore. Sarà perfetto per creare una magica atmosfera durante le serate estive sul tuo terrazzo o giardino.

Il Caminetto elettrico da terra, in Led, oggi puoi farlo tuo grazie allo sconto del 7% più Coupon del 10%, per un totale di 98,37 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.