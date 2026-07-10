Avete una vecchia collezione di giochi per PS3 a casa? Alcuni titoli, al giorno d'oggi, possono valere più di un'auto

L’annuncio attribuito a Sony sullo stop ai nuovi giochi PlayStation su disco dal 2028 ha rimesso sotto i riflettori un mercato che molti davano per roba da nostalgici: quello delle vecchie copie fisiche.

E invece, tra Europa e Stati Uniti, sta succedendo altro. Secondo rilevazioni su eBay e dati citati da PriceCharting, aggiornati a luglio 2026, alcuni titoli per PlayStation 3 oggi possono valere centinaia, in certi casi migliaia di euro. Il motivo? Sono fuori produzione, legati a licenze scadute oppure usciti in pochissimi esemplari.

Perché la fine dei giochi PlayStation su disco riaccende il mercato dell’usato

La possibile uscita di scena del formato fisico PlayStation cambia il modo in cui tanti giocatori guardano agli scaffali di casa. Un gioco digitale può sparire dagli store da un giorno all’altro: una licenza non rinnovata, un servizio che chiude, una decisione dell’editore. Il disco, invece, resta lì. Si può vendere, prestare, collezionare. Ed è qui che il mercato dell’usato PS3 torna a farsi interessante.

La console Sony, arrivata in Europa nel 2007, ha avuto una fase finale particolare: molti giochi uscirono quando ormai l’attenzione era già puntata sulla PS4. Alcuni passarono quasi sotto silenzio. Oggi quelle stesse copie vengono cercate con pazienza dai collezionisti, che guardano tutto: versione, regione, manuale, stato della custodia, sigillo originale. Su eBay, a luglio 2026, Puppeteer risulta venduto anche a 174,10 euro per una copia PAL britannica sigillata. Le versioni complete usate, più di frequente, viaggiano tra 70 e 110 euro. Non è semplice nostalgia. È scarsità, pezzo per pezzo.

Da NBA Elite 11 a Uncharted 2: i casi PS3 che valgono migliaia di euro

Il nome che torna più spesso tra i collezionisti è NBA Elite 11. Electronic Arts lo cancellò poco prima dell’uscita, dopo problemi tecnici emersi nella fase finale. Qualche copia, però, finì comunque in circolazione. Secondo PriceCharting, le versioni complete non certificate vengono trattate intorno ai 3.100 dollari. Quelle nuove e sigillate possono arrivare a circa 5.500 dollari.

Un esemplare sigillato e valutato da un servizio di grading ha toccato addirittura 18.500 dollari: una cifra enorme, dovuta proprio alla certificazione e alla rarità del pezzo. Anche Uncharted 2: Fortune Hunter Edition è ormai roba da collezione alta. Sony ne distribuì soltanto 200 copie nel mondo, spesso tramite concorsi e promozioni, non nei negozi. Le vendite documentate oscillano di solito tra 2.000 e 5.000 dollari, con picchi segnalati fino a 12.000 dollari.

Più avvicinabili, ma comunque pesanti per il portafogli, altri titoli noti agli appassionati: The Last of Us – Post Pandemic Edition, con statua di Joel ed Ellie e steelbook, può superare i 1.000 euro se completa; Godzilla per PS3, accolto all’epoca senza troppo entusiasmo e poi sparito per questioni di licenza, ha raggiunto 350 euro per una copia sigillata.

Licenze scadute, tirature limitate e copie sigillate: cosa fa salire davvero il prezzo

Il valore di un gioco PS3 raro non dipende solo dagli anni passati. Anzi: molti titoli vecchi valgono ancora pochi euro. A pesare davvero sono altri elementi, molto concreti: tiratura ridotta, uscita limitata, licenze non più attive, condizioni della copia e presenza di tutto il contenuto originale.

Spider-Man: Web of Shadows, per esempio, è diventato più ricercato dopo la rimozione di diversi giochi Marvel dagli store digitali, legata alla scadenza delle licenze Activision. Una copia sigillata ha raggiunto 324,85 euro, mentre quelle complete si trovano spesso tra 80 e 175 euro. Yakuza: Dead Souls, spin-off con zombie accolto freddamente al lancio, è risalito insieme alla popolarità mondiale della serie: le copie complete si vendono in genere tra 90 e 125 euro.

Discorso simile per Armored Core: For Answer, tornato sotto i riflettori dopo il successo dei giochi FromSoftware, e per Afrika, fotosafari uscito in mercati limitati, con copie complete statunitensi tra 130 e 160 euro. “Conta tutto, anche il libretto”, ripetono spesso i venditori nei forum di settore. E hanno ragione: una copia sigillata, una collector integra o una versione regionale difficile da trovare possono trasformare un vecchio gioco dimenticato in uno degli oggetti più cercati del mercato PlayStation.