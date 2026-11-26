Una scelta nata anche dal calo di prestazioni con iPadOS 26 e dalla voglia di recuperare un dispositivo che, per molte cose, ha ancora parecchio da dire. Il modello, lanciato quasi otto anni fa, conserva un aspetto attuale: display edge-to-edge, Face ID, porta USB-C. Il processore, però, non tiene più il ritmo dei lavori professionali. Per accendere luci, gestire termostati, videocamere e automazioni domestiche, invece, basta eccome. E in certi casi può fare meglio di molti display pensati solo per quello.

Per anni l’iPad Pro 2018 è stato uno dei tablet più resistenti della linea Apple. Libri di testo, appunti scritti a mano, montaggi video rapidi, navigazione, multitasking: passava tutto da lì. Il modello da 12,9 pollici, per molti studenti, è stato un vero quaderno digitale. La versione da 11 pollici con rete cellulare, invece, continua ancora a girare nel mercato ricondizionato, spesso negli Stati Uniti intorno ai 300 dollari.

Il punto di svolta è arrivato con iPadOS 26. Su Reddit, diversi utenti hanno raccontato un tablet ancora funzionante, ma meno brillante. Animazioni meno fluide, finestre più lente, Stage Manager che comincia a mostrare la corda quando le app aperte diventano troppe. Il tono, nei commenti, è più o meno sempre lo stesso: “Va ancora, ma non è più quello di prima”. Apple, intanto, ha confermato in estate che iPadOS 26 sarà l’ultimo grande aggiornamento per gli iPad Pro da 11 e 12,9 pollici del 2018. A quel punto la scelta è semplice: lasciarlo in un cassetto o dargli un nuovo compito.

Perché il chip A12X non regge più i carichi Pro, ma basta per la casa smart

Il cuore dell’iPad è il chip A12X Bionic. Al lancio era una soluzione pensata per lavori pesanti: app creative, montaggio video leggero, grafica, produttività spinta. Per anni ha retto bene. Oggi, però, il confronto con gli iPad con chip M-series si sente. Non solo nei numeri delle schede tecniche, ma nell’uso di tutti i giorni: app che si aprono con più calma, passaggi meno immediati, rallentamenti quando il carico cresce.

Un vecchio tablet usato come pannello di controllo per la smart home su una scrivania di casa.

Per una dashboard domestica, però, il discorso cambia parecchio. Controllare lampadine, prese smart, videocamere, speaker, termostati o sensori non richiede la potenza necessaria per lavorare su video in 4K o su file grafici pieni di livelli. Qui l’iPad Pro 2018 ha ancora spazio. Lo schermo è grande e luminoso, il touch risponde bene, il Wi-Fi basta per gestire senza problemi la casa intelligente. Perde il ruolo “Pro”, certo. Ma non diventa inutile. Cambia mestiere.

App Store, PWA e scorciatoie: così l’iPad batte molti display dedicati

Il vero vantaggio dell’iPad rispetto a display come Google Nest Hub, Nest Hub Max o Amazon Echo Show è l’accesso completo all’App Store. Un display smart tradizionale tende a restare chiuso nel suo mondo: Google con Google, Amazon con Alexa, Apple con Casa. L’iPad, invece, può tenere insieme più sistemi. Si può usare l’app Casa per gli accessori HomeKit, ma anche installare Google Home, Amazon Alexa, TP-Link Tapo, Ikea Home o le app dei singoli prodotti.

E quando manca un’app, ci sono le Progressive Web App. Si apre il sito con Safari, si tocca il pulsante di condivisione e si sceglie “Aggiungi alla schermata Home”. In pochi passaggi, il vecchio tablet diventa un centro di controllo aperto. Magari meno elegante di un display costruito apposta, ma più libero. Anche le Scorciatoie Apple fanno la loro parte: permettono di collegare azioni diverse e, in alcuni casi, richiamarle con Siri. Non è sempre una soluzione perfetta. Però funziona, soprattutto nelle case dove convivono dispositivi di marche diverse.

Accesso Guidato, reset e supporti: come farne una vera dashboard domestica

Per trasformare un iPad Pro 2018 in una dashboard per la smart home, conviene prima fare pulizia. Un ripristino completo può aiutare, dopo aver salvato i dati importanti. Il percorso è Impostazioni, poi Generali, quindi Trasferisci o inizializza iPad e “Inizializza contenuto e impostazioni”. Al riavvio, meglio installare solo le app che servono alla casa. Niente social, giochi o notifiche inutili. Meno rumore, più controllo.

C’è poi una funzione spesso dimenticata: Accesso Guidato. Serve a bloccare l’iPad su una sola app finché non viene inserito un codice o non si usa Face ID o Touch ID. Si attiva da Impostazioni, nella sezione Accessibilità, e si avvia con un triplo clic sul pulsante superiore. È comoda se il tablet resta in cucina, all’ingresso o vicino al divano e deve mostrare soltanto Google Home o l’app Casa.

Il resto lo fa la posizione. Un supporto da tavolo, una base di ricarica o un montaggio a parete possono trasformare l’iPad in un pannello fisso, sempre a portata di mano quando serve. In attesa dei nuovi display domestici di Apple, di cui si parla da tempo, un vecchio iPad Pro può già fare molto: controlla più sistemi, usa app complete, passa dal browser e gestisce le automazioni. Non è più il tablet del futuro. Ma in casa, oggi, può essere ancora molto pratico.