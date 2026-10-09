Avevo un vecchio telefono dei miei nonni, pensavo fosse da buttare ma così l'ho trasformato in un oggetto di design

Il progetto è stato raccontato sul blog creativo Fantasia Lab: un oggetto fuori uso, ritrovato tra i ricordi di famiglia, è stato riportato in casa grazie al riciclo creativo. Non il solito lavoretto fai da te, ma un piccolo recupero domestico fatto di memoria e manualità: la plastica ingiallita, la cornetta, la tastiera e quella targhetta con un numero che, col tempo, ha preso tutto un altro peso.

Tutto è partito dal ritrovamento del telefono vintage durante il riordino degli oggetti della nonna. Era lì, tra cose conservate per anni e ricordi rimasti in sospeso. Quel modello, con la cornetta ergonomica e le linee tipiche degli anni Settanta, non serviva più. Ma aveva ancora una presenza forte, concreta, di quelle che molti apparecchi moderni non hanno.

“Non era solo un telefono”, racconta l’autore del progetto su Fantasia Lab. Lo ha visto subito come un ponte tra passato e presente. Da qui l’idea: non restaurarlo per lasciarlo su uno scaffale, ma trasformarlo in una lampada di design fai da te, da tenere accesa in soggiorno invece che chiusa in una scatola.

Smontaggio e preparazione: cosa tenere e cosa togliere dal vecchio telefono

Il lavoro è cominciato aprendo il guscio, con molta cautela. La plastica del telefono, segnata dagli anni, poteva rompersi facilmente. All’interno sono stati tolti il vecchio cavo telefonico, il collegamento della cornetta e alcuni pezzi ormai inutili per la nuova funzione, compresi i magneti nella parte superiore. Solo a quel punto si è creato lo spazio per il nuovo impianto: portalampada, lampadina LED, fili elettrici e un cavo con interruttore. La tastiera, invece, è rimasta dov’era. Non per caso: quei tasti sono ancora l’identità dell’oggetto. In lavori di questo tipo, la parte più difficile non è smontare. È capire cosa vale la pena lasciare.

Un vecchio telefono anni ’70 ritrovato tra scatole e tessuti: il punto di partenza per un progetto di riciclo creativo.

Il passaggio decisivo è stato sulla cornetta, diventata il punto da cui esce la luce. Con un trapano e una fresa a tazza è stata aperta una forma circolare dove un tempo si trovava l’altoparlante. Un’operazione da fare con mano ferma: basta una pressione sbagliata per crepare la scocca. Nel foro è stato inserito il portalampada, poi collegato ai fili interni e alla lampadina a basso consumo.

A sostenere la cornetta c’è un tubo di rame da 8 millimetri, scelto perché si piega abbastanza facilmente ma resta stabile per reggere la parte superiore. I cavi passano dentro il tubo e non si vedono. L’interruttore permette di accenderla come una normale lampada da lettura. Il risultato, racconta chi l’ha realizzata, è una luce calda e direzionata, adatta a un tavolino o a un angolo del soggiorno.

A dare davvero senso al progetto, più della soluzione tecnica, è la targhetta originale con il numero della nonna, lasciata ben visibile sulla base del telefono. Quelle cifre, un tempo composte per sentire una voce di famiglia, oggi fanno la differenza tra un oggetto qualunque e qualcosa che appartiene a una storia. “Ogni volta che la guardo, penso alle telefonate, alle ricette dettate, ai consigli”, ha confidato l’autore nel racconto pubblicato da Fantasia Lab. È qui che il riciclo creativo smette di essere solo recupero di materiali e diventa memoria. Il telefono non trasmette più parole, ma resta in casa con una funzione nuova. E ricorda una cosa semplice: certi oggetti, anche quando sembrano superati, hanno ancora qualcosa da dire.