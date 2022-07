Avira: 60% di sconto sui pacchetti per la sicurezza online

La sicurezza online è un tema sempre più scottante.

Ormai, le minacce a cui qualunque utente è potenzialmente sottoposto sono molteplici: dai malware agli attacchi phishing, dai trojan ai temuti ransomware. Di fatto, la prudenza non è sufficiente per scongiurare questi pericoli.

Il rischio è, oltre alla compromissione del funzionamento del dispositivo, ancor più grave. Gli hacker infatti agiscono per ottenere dati sensibili degli utenti, come numeri di carte di credito o password der i social, se non direttamente gli accessi a servizi di home banking e simili.

L’adozione di un antivirus efficace dunque, rappresenta il miglior modo per annullare, o perlomeno limitare in maniera considerevole, la possibilità di venire infettati.

Avira offre 3 pacchetti ideali per qualunque necessità

Avira è un’azienda ben nota nel settore degli antivirus, visto che è attiva in questo ambito da svariati anni. Attualmente offre diverse soluzioni, capaci di soddisfare qualunque tipo di utente e di garantire la massima sicurezza possibile.

AVIRA ANTIVIRUS PRO, per esempio, si propone come un software capace di:

bloccare le minacce in tempo reale e riparare i file compromessi ;

e ; offrire protezione lato navigazione , acquisti e operazioni bancarie ;

, e ; bloccare gli annunci fastidiosi ;

; offrire un servizio clienti avanzato ;

; proteggere la rete domestica ;

; proteggere la privacy.

Il tutto, grazie allo sconto del 60%, viene a costare appena 10,95 euro all’anno.

Per chi vuole ulteriore protezione, vi è la AVIRA INTERNET SECURITY aggiunge a quanto detto anche un tool per la gestione delle password oltre a un sistema di aggiornamento automatico di software e driver.

Anche in questo caso si parla di uno sconto del 60%. Ciò significa che AVIRA INTERNET SECURITY ha un costo di soli 13,95 euro all’anno.

Infine, vi è AVIRA PRIME, considerato uno dei più potenti strumenti di protezione in circolazione.

Oltre a un supporto VIP ultra prioritario, questa sottoscrizione include:

un software per la pulizia del PC e il recupero di spazio d’archiviazione;

e il recupero di spazio d’archiviazione; navigazione anonima ;

; app premium per dispositivi mobile.

Il tutto, sempre grazie il suddetto sconto, per soli 31,95 euro all’anno.

