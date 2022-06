Avira Antivirus: sconto del 60% sui piani Prime e Internet Security

La protezione del proprio computer è oggigiorno essenziale, soprattutto a causa delle sempre più articolate minacce che si aggirano per il Web. Tra i software più popolari in questo campo ci sono sicuramente quelli proposti da Avira, azienda leader nella produzione di antivirus. In particolare, vogliamo oggi parlarvi di una speciale promozione che coinvolge i due piani più popolari in catalogo: Prime e Internet Security. Entrambi potranno infatti essere richiesti con un ottimo 60% di sconto per il primo anno di utilizzo. Ma quali sono le differenze tra loro? E quale potrebbe fare più al caso vostro? Scopriamo subito.

Avira Internet Security e Avira Prime al 60% di sconto: i migliori piani antivirus

I piani antivirus in abbonamento di Avira sono sostanzialmente tre: Antivirus Pro, Internet Security e Prime. Il primo della lista dispone di funzionalità basilari e potrà essere utilizzato pagando il prezzo di listino di 34,95 euro l’anno. I secondi due invece, rappresentano la migliore scelta per rapporto qualità prezzo, soprattutto grazie allo sconto del 60% valido per il primo anno di abbonamento.

Quali sono quindi le differenze tra questi tre piani? Avira Antivirus Pro può essere utilizzato su un solo dispositivo per volta ed è caratterizzato da: blocco delle minacce in tempo reale, riparazione dei file, software di pulizia del computer in versione Essentials e servizio clienti base.

Avira Internet Security invece, dispone di tutte le caratteristiche del piano base, con in aggiunta: servizio di generazione e archiviazione automatica delle password in sicurezza, protezione degli account online e software per la rimozione dei trackers. Tutto a soli 17,95 euro per il primo anno e su un solo dispositivo.

Infine, il piano Prime, oltre a poter contare su tutte le funzioni viste in precedenza, dispone di: software di pulizia del computer in versione avanzata, servizio clienti VIP, anonimizzazione della navigazione, possibilità di installare app premium per dispositivi mobile, scan per data breaches e software per aumentare le performance del dispositivo durante le sessioni di gaming. Tutto a 39,95 euro per il primo anno di utilizzo e su 5 dispositivi in contemporanea (anche smartphone e tablet).