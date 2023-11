BASTA connessione LENTA! Il POTENTE ripetitore WiFi 6 è in OFFERTA col BLACK FRIDAY

In molti, sia in casa che in ufficio, devono fare i conti con una connessione internet lenta e carente, soprattutto in alcuni punti. Il che inficia il lavoro ma disturba anche il tempo libero. AVM FRITZ!Repeater 1200 AX Edition International è un potente Ripetitore Wi-Fi 6 extender Dual Band con 2.400 Mbit/s (5 GHz) & 600 Mbit/s (2,4 GHz), con Mesh, Access Point, 1x Gigabit LAN, Interfaccia in italiano. Grazie al Black Friday lo paghi con il 6% di sconto, quindi solo 59,60 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

AVM FRITZ!Repeater 1200 AX Edition International : le caratteristiche

AVM FRITZ!Repeater 1200 AX Edition International vanta una rete Wi-Fi 6 ultraveloce in tutta la rete domestica e selezione automatica intelligente della banda: banda a 5 GHz (fino a 2.400 Mbps) e banda a 2,4 GHz (fino a 600 Mbps). Innovativo Wi-Fi 6 progettato per una rete domestica sofisticata con una varietà di dispositivi finali WLAN per l’uso simultaneo. Supporto canali da 160 MHz per un Wi-Fi veloce fino a 3.000 MBit/s (WLAN AX) e una porta LAN Gigabit per la creazione di un ponte LAN o per dispositivi di rete senza funzione Wi-Fi.

Tecnologia Wi-Fi Mesh: più punti di accesso Wi-Fi sono uniti in un’unica rete Wi-Fi intelligente con prestazioni ottimali, installazione semplice e sicura grazie al pulsante WPS. Nella confezione, oltre al router, troverai anche un manuale di installazione, ma è comunque molto semplice. Compatibile con tutti i router wireless in commercio.

