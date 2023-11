La batteria dell'auto ti lascia sempre a piedi? Con questo avviatore in OFFERTA non accadrà più!

A quanti di noi è capitato di aver trovato la batteria dell’auto completamente scarica e quindi di essere andati in ritardo al lavoro, aver rinunciato allo shopping, aver chiesto aiuto a un costoso carroattrezzi nel cuore della notte dopo una bella serata con amici, e tanto altro ancora? Bene, con questo avviatore YaberAuto non accadrà più! Infatti, potrai riavviare velocemente la batteria dell’auto, ma puoi anche usarlo come comoda torcia e generatore di corrente. Le dimensioni contenute (50 x 90 x 190 mm) lo rendono facilmente portatile. Oggi lo paghi solo 70 euro, grazie allo sconto del 24% al quale aggiungere un coupon di 35 euro applicando una semplice spunta!

YaberAuto YA40 avviatore batteria auto: le caratteristiche

L’avviatore per la batteria dell’auto YaberAuto YA40 vanta un picco massimo di 5000A che può avviare tutti i veicoli a motore a benzina da 12V o avviare motori a diesel fino a 10.0L in soli pochi secondi. E’ adatto per auto, camion, motocicli, barche, camper, trattori e così via. La smart clip ha un display integrato che è in grado di mostrare in modo intuitivo lo stato della partenza. Ci sono ben 8 tipi di protezione che evitano pericolosi sovraccarichi. YaberAuto YA40 è più di un semplice avviatore di emergenza. Infatti è una power bank da 26800mAh con 2 ingressi USB a cui ricaricare il cellulare o il tablet.

Questo avviatore emergenza per auto ha luci LED integrate di ultima tecnologia di illuminazione e può essere usata perciò come torcia al buio o in situazioni di emergenza. Lo schermo LCD mostra chiaramente la carica rimanente e il voltaggio in uscita. Nella confezione troverai : 1* booster avviamento auto, 1* cavo smart per l’avviatore, 1* cavo usb c, 1* Manuale d’istruzioni e sicurezza multilingua, 1* Astuccio per il trasporto e la conservazione.

Insomma, un accessorio indispensabile da tenere in auto, pronto per l’uso! L’avviatore YaberAuto per la batteria dell’auto oggi la paghi solo 70 euro, grazie allo sconto del 24% al quale aggiungere un coupon di 35 euro applicando una semplice spunta!

