Avviatore d'emergenza al litio Drive 9000: ciao ciao auto bloccate

Il freddo e l’inattività, soprattutto se combinati, rappresentano i pericoli più grandi per le batterie di auto, moto e di altri veicoli in generale. Per evitare spiacevoli inconvenienti ai propri veicoli l’ideale sarebbe dotarsi prima di tutto di un caricabatterie automatico con funzione di mantenitore di carica, ma nel caso non ci sia la possibilità, di almeno uno strumento che si prenda cura della batteria in caso il veicolo non voglia avviarsi per i più svariati motivi. Come questo potente Drive 9000 di Telwin.

Avviatori e caricabatterie Telwin e l’inverno non fa più paura

Tutta l’energia che ti serve per avviare l’auto (e non solo) in panne la puoi trovare così in un unico strumento. Drive 9000 è un avviatore ultracompatto e multifunzione per moto, auto, camper, furgoni e imbarcazioni a 12V è il compagno ideale da avere sempre al proprio fianco quando si è in macchina o ci si accinge a compiere un viaggio o uno spostamento. La sua dimensione e la forma compatta lo rendono perfetto per essere riposto ovunque, anche nella borsa. Perché in caso di problemi

Poi è anche un comodo power bank dotato di due uscite USB (1 A / 2,1A) per la carica di dispositivi elettronici (tablet, smartphone, notebook, macchine fotografiche, etc) e di due uscite a 12V e 19V per l’alimentazione di frigoriferi portatili, laptop, etc. La presenza di due luci led ad alta intensità con 3 diverse modalità di funzionamento lo rende uno strumento versatile per ogni evenienza. Utilizza celle a polimeri di litio LiPo ad alta efficienza che consentono una ricarica completa e veloce, costantemente monitorata da una serie di led.

Avere sempre con sé un avviatore nel caso in cui il mezzo non dovesse ripartire è la garanzia per evitare imprevisti. Diventa all’occorrenza lampada di emergenza con due luci al LED ad alta luminosità. Approfitta dello sconto su Amazon del 21% e fallo tuo con appena 114€. Una spesa che costituisce in realtà un investimento per il futuro, visto che ti farà risparmiare poi cifre nettamente superiori per sostituire una batteria danneggiata o, peggio ancora, un motore rovinato a causa della mancanza di manutenzione della prima.

