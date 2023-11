L'avvitatore Xiaomi ora lo paghi solo 30 euro: ne restano pochi!

L’avviatore elettrico XIAOMI MI Cordless Screwdriver con batteria a litio interminabile è ideale per i piccoli lavori di montaggio in casa. Montare una scrivania o un armadio non sarà più un problema! Non dovrai più rovinarti il palmo delle mani tenendo scomodi girativi tra le mani. Ergonomico e leggero è molto comodo da usare anche per lavori più lunghi. Grazie al coupon NOVEDAYS da applicare al momento del pagamento, lo paghi solo 30 euro! Ti ricordiamo però che l’iniziativa eBay sta volgendo al termine, dato che scade il prossimo 19 novembre. Inoltre, stanno andando a ruba e ne restano pochi.

Avviatore XIAOMI MI Cordless Screwdriver: le caratteristiche

L’Avviatore XIAOMI MI Cordless Screwdriver utilizza un potente motore magnetico con una coppia fino a 5 Nm. Batteria da 2000 mAh di grande capacità, completamente carico può gestire viti da 1800 pezzi. Design integrato, senza fili e portatile, migliora l’efficienza del lavoro. L’avvitatore a batteria Xiaomi può essere utilizzato per attività quotidiane dentro e fuori casa, ad esempio: assemblaggio di mobili, serraggio di viti o piccole riparazioni.

L’avvitatore di casa Xiaomi è caratterizzato da un’apposita interfaccia per vari accessori destinati all’uso quotidiano ed attività divertenti dentro e fuori casa. Pomello di inversione a 3 vie per una rapida installazione / rimozione delle viti con una sola mano. Vengono forniti 12 Viti in acciaio S2 da utilizzare con prolunghe aggiuntive da 60 mm.

