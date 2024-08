Avvitatore a batteria Bosch: il MUST HAVE del fai-da-te oggi in SOTTOCOSTO

Appassionato di fai-da-te e lavori di bricolage in generale? Allora non puoi assolutamente farti scappare la maxi promozione sull’Avvitatore a batteria Bosch, oggi disponibile su Amazon a soli 39 euro con uno sconto conveniente del 22%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Avvitatore a batteria Bosch: modalità di utilizzo e funzionalità

L’Avvitatore a batteria Bosch è uno strumento utilissimo e super versatile, perfetto se sei appassionato di fai-da-te e bricolage in generale.

Si tratta di un cacciavite a batteria compatto e potentissimo per qualsiasi tipologia di lavoro di manutenzione domestica e non solo. Nello specifico, questa è la settima generazione dell’utensile e quindi risulta ideale, ad esempio, per serrare le viti sui mobili da assemblare o nei lavori di riparazione.

Un motore più potente consente un maggiore numero di giri al minuto e il 20% di potenza in più rispetto al modello precedente. In più, con la nuova batteria al litio da 2.0 Ah, l’autonomia dell’avvitatore è stata aumentata, il che lo rende adatto a lavori più impegnativi.

La modalità di utilizzo è più semplice che mai grazie al suo design ergonomico per una presa naturale e confortevole e per un impiego intuitivo. Inoltre, la pratica ghiera luminosa a LED a 360° offre una migliore visibilità e consente un lavoro senza punti bui.

Per finire, sfruttando gli attacchi IXO compatibili, lo strumento può essere usato per attività che vanno oltre l’avvitatura, come macinare spezie e potenziare il barbecue.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.