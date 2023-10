Avvitatore a batteria professionale: sconto a TEMPO!

Sei un appassionato fai-da-te o un professionista alla ricerca dello strumento perfetto per i tuoi lavori domestici? Non cercare oltre! L’avvitatore a batteria POPOMAN 45NM è ciò che fa per te! Ora è disponibile su Amazon a un prezzo imperdibile di soli 59,99€, grazie a uno sconto del 14%.

L’avvitatore a batteria che ti lascerà a bocca aperta!

Questo potente utensile 3 in 1 offre molte funzionalità ed è una scheggia in percussione e avvitatura, rendendolo indispensabile per una vasta gamma di lavori. Che tu stia montando mobili, installando scaffali o eseguendo riparazioni domestiche, la coppia massima di 45 Nm assicura la forza necessaria per affrontare anche i compiti più impegnativi.

Nessuna preoccupazione per la durata della batteria! Con la sua batteria da 2,0 Ah, il POPOMAN garantisce una durata maggiore rispetto ad altri modelli sul mercato. Puoi lavorare con la certezza che la tua batteria durerà il doppio del tempo rispetto a quelle da 1,5 Ah. Con il caricatore rapido incluso da 2,5 A, sarai sempre pronto ad andare!

L’ergonomia è al centro, con una presa in morbida che offre un equilibrio perfetto e una maneggevolezza di primo livello, riducendo la fatica durante i lavori di lunga durata. Inoltre, la luce LED integrata illumina gli spazi di lavoro più bui, assicurando precisione in ogni situazione.

Questo set viene fornito con 17 accessori utili, tra cui diverse punte di cacciaviti e prolunghe, tutto ciò di cui hai bisogno per i tuoi progetti domestici o professionali.

Non perdere questa offerta a tempo! Che sia per te, un amico o un membro della famiglia, l’avvitatore a batteria POPOMAN 45NM è il regalo perfetto per chiunque ami il bricolage. Aggiungilo al tuo carrello ora e rivoluziona la tua esperienza di fai-da-te! Il bello è il prezzo: Amazon lo sconta del 14% e te lo fa pagare solo 59,99€! Affrettati e compralo subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.