AVVITATORE elettrico, OFFERTA a tempo: MONTAGGIO non ti temo

Un cacciavite e avvitatore elettrico è molto comodo quando bisogna montare o smontare un mobile o qualsivoglia oggetto dell’arredamento, così come quando bisogna estrarre dal muro vecchie viti incastrate, senza dover per forza rimetterci tempo e…le dita! Il modello HYCHIKA che presentiamo oggi è molto leggero e pratico, così da svolgere ogni lavoro velocemente, senza stancarsi. E ora è possibile acquistarlo a un prezzo davvero assurdo: solo 18.82 euro!

Come è possibile tutto ciò? Semplice. Perché su Amazon c’è un offerta a tempo che ha ribassato di circa un decimo il suo prezzo di partenza. Potrai così accaparrarti uno strumento molto utile, con ben 20 puntine diverse che si adattano ad ogni genere di strato: dal legno al cemento!

AVVITATORE e cacciavite elettrico HYCHIKA: tutte le caratteristiche

Veniamo ora alle caratteristiche tecniche di questo avvitatore e cacciavite elettrico HYCHIKA: Par max 6 N.m, 3.6 V, 2.0 Ah. La batteria è molto durevole e consente un’autonomia molto lunga. E’ un utensile leggerissimo, adatto quindi davvero a tutti e non porta a stancare il braccio per i lavori più ostili e prolungati: solo 0.75 kg. Oltre al peso, però, bisogna aggiungere anche le dimensioni compatte: 18.5 x 14.5 x 8 cm. Il che lo rende maneggevole, anche per le persone meno esperte di bricolage o di fissaggi alle pareti.

La comodissima luce a LED permette di lavorare anche in condizioni di scarsa o assente luminosità. Si adatta a ogni genere di materiale, sia cemento che legno, grazie alle 20 puntine diverse date in dotazione. In totale, nella confezione troverai ben 36 accessori totali, anche una Chiave a cricchetto. Potrai così avvitare e svitare ogni genere di viti, e il montaggio dei mobili non sarà più un problema e un incubo. Nella confezione troverai anche

1 caricabatterie;

1 cavo di ricarica USB;

un manuale utente che ti presenta tutte le funzioni e gli accessori in dotazione.

Quanto alla potenza, parliamo di 3.6 volt e un motore di 6 newton_meters.

Insomma, un vero alleato per il montaggio/smontaggio. Nessuno ti prenderà più in giro come quando ti trovavi in difficoltà tra un pezzo e l’altro di un mobile e viti ostili. Grazie a Prime lo otterrai il giorno seguente e potrai restituirlo agevolmente se ti ha deluso. Ma dubitiamo. Tuttavia, devi sbrigarti, trattasi di un’offerta che sta per scadere!

