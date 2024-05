Avvitatore Elettrico in DOPPIO SCONTO: lo paghi SOLO 14 EURO

Sei un appassionato di lavori fai-da-te e di bricolage? Allora non puoi assolutamente farti scappare la super promozione sull’Avvitatore Elettrico SORAKO! Oggi è disponibile su Amazon a soli 14 euro grazie ad uno sconto del 15% ed un ulteriore coupon del 10% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Un doppio sconto così conveniente non si vede spesso, approfittane il prima possibile!

Avvitatore Elettrico SORAKO: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Avvitatore Elettrico SORAKO è alimentato da una batteria da 3,6 V 1300 mAh per una potenza potente e costante e una lunga durata. La coppia massima di trasmissione del cacciavite è 6 Nm, 0-180 RPM, ampiamente utilizzata per avvitare e forare il legno.

Lo strumento è dotato di un mandrino elettromagnetico da 6,35 mm in grado di assorbire facilmente la punta del trapano e facilitare il cambio degli accessori. Inoltre viene fornito con 30 accessori, tra cui una varietà di punte da trapano (25 mm e 50 mm) e un’asta di prolunga (60 mm). Questo vuol dire che puoi utilizzarlo per qualsiasi lavoro come il montaggio di mobili, la riparazione di giocattoli, di apparecchiature elettriche e così via.

L’avvitatore dispone di luci LED di evidenziazione, adatte per ambienti bui o angoli bui. In più, quando viene premuto il piccolo pulsante nero, diversi colori possono indicare l’utilizzo della batteria così da caricarlo in tempo ed averlo sempre pronto all’uso.

L’impugnatura in morbida gomma fornisce all’utente una presa confortevole ed equilibrata durante il funzionamento. Il cacciavite cordless è anche leggero (solo 0,35 kg) e di dimensioni compatte, comodo da trasportare facilmente ed essere disponibile in qualsiasi momento.

Oggi l’Avvitatore Elettrico SORAKO è disponibile su Amazon a soli 14 euro grazie ad uno sconto del 15% ed un ulteriore coupon del 10% da applicare al momento dell’ordine. Approfitta subito del doppio sconto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.