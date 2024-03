Avvitatore wireless Goldsea SUPER ACCESSORIATO: costa 14€ ma è una POTENZA

Se sei un appassionato del fai-da-te o se ti trovi spesso ad affrontare piccoli lavori di riparazione a casa, l’avvitatore elettrico Goldsea è lo strumento che renderà il tuo lavoro più semplice ed efficiente. Questo avvitatore elettrico portatile è progettato per offrire prestazioni affidabili e convenienza in ogni progetto.

Il design ergonomico e leggero rende questo avvitatore comodo da impugnare e facile da trasportare ovunque tu vada. Prendilo subito su Amazon prima che vada esaurito, a 15€ è un super affare al quale non puoi rinunciare. Le spedizioni, poi, sono gratuite. Che aspetti?

L’avvitatore elettrico Goldsea costa poco ma è una potenza

Con una coppia massima di 3.6 Nm, questo avvitatore elettrico è in grado di affrontare una varietà di lavori di avvitatura in casa o in officina con facilità. La testa dell’avvitatore può essere posizionata a 90° o 180°, il che ti consente di lavorare comodamente anche in spazi angusti o difficili da raggiungere. Una luce LED integrata illumina l’area di lavoro, garantendo visibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La batteria al litio da 1300mAh a 3,6V offre una lunga durata e può essere facilmente ricaricata tramite cavo USB, garantendo che il tuo avvitatore sia sempre pronto per l’uso.

L’Avvitatore Elettrico Goldsea è l’ideale per una vasta gamma di applicazioni, tra cui il montaggio di mobili, la riparazione di elettronica, l’assemblaggio di giocattoli e molto altro. La sua versatilità lo rende uno strumento indispensabile per qualsiasi fai-da-te o hobbista.

