Azzaro, un profumo iconico dalla fragranza elegante: impossibile spendere di meno

Azzaro è un marchio storico nel panorama mondiale della produzione di profumi. Il suo Azzaro Couture, commercializzato già dal 1978, è la fragranza di maggior successo della maison ed una sorta di firma per il marchio, proprio per il suo particolare odore non convenzionale, che va ben oltre il suo ruolo di profumo. Una fragranza senza tempo, insomma, che combina note di agrumi con accordi di felce per far emergere “la virilità in ogni uomo” e che oggi puoi acquistare a un prezzo molto conveniente su Amazon (Azzaro Pour Homme), ovverosia 44 euro anziché al prezzo di listino di 80 euro circa. Le spedizioni sono ovviamente rapide e gratuite se siete abbonati a Prime.

Azzaro, una fragranza speciale per un profumo iconico

Azzaro pour Homme è una fragranza raffinata ed elegante i cui accordi potenti e sensuali deliziano i sensi. Come nell’abbigliamento (Lois Azzaro, il creatore, è stato un noto stilista), anche nei profumi si ispira allo charme dell’uomo di classe. Il suo profumo è intenso ma non pesante o fastidioso, anzi, e dà quasi un senso di calore, come un abbraccio profondo. L’odore rimane sulla pelle e sui vestiti per ore, e spesso si percepisce anche a distanza di un giorno, ma sempre senza risultare mai fastidioso.

È un profumo aromatico, quindi, ma non invadente, ideale per un uomo forte e sicuro si sé in ogni occasione. Anche per questo è adatto per qualsiasi età, per colui che ama lasciare la propria impronta. Proprio per le sue note particolari tendenti anche al legnoso è consigliato per un appuntamento galante e in generale per quelli, anche lavorativi, dove comunque si vuole impressionare positivamente e farsi ricordare.

Insomma, Azzaro pour Homme è molto persistente e di ottima resa (nonostante sia un Eau de Toilette, bastano davvero poche gocce e lo sentirai tutto il giorno) e il rapporto tra qualità e prezzo è decisamente vantaggioso considerando il fatto che gli elementi che lo caratterizzano, compresi la resina del legno di Cedro, il muschio di Quercia e il cuoio, sono tra gli ingredienti più rari e costosi nel mondo della profumeria. E allora, non esitare se sei ala ricerca di un profumo top per te o per farne un regalo: questo è quello che fa per te, a maggior ragione con lo sconto importante di Amazon e le spedizioni gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.