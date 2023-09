B100 è il mouse più VENDUTO su Amazon: scopri perché con appena 11€

Il Logitech B100 è un mouse USB cablato che offre una semplice e affidabile esperienza di navigazione per PC, Mac, laptop e Chromebook. Un ottimo dispositivo, che a dispetto delle indubbie qualità realizzative e tecniche costa davvero una miseria: appena 11€, comprese le spese di spedizione. Questo grazie ad Amazon, che solo per oggi lo sconto del 20%. È plug-and-play, il che significa che puoi iniziare a usarlo immediatamente senza dover installare driver aggiuntivi.

Logitech B100 il mouse che tutti vogliono

Il B100 ha un design ambidestro, il che significa che è comodo da utilizzare sia per utenti destri che per utenti mancini. La sua forma ergonomica si adatta bene alla mano, rendendo la navigazione facile e confortevole. Dispone poi di tre pulsanti principali: il pulsante sinistro, il pulsante destro e la rotella di scorrimento. Questi pulsanti sono configurati per funzioni standard come il clic sinistro, il clic destro e lo scorrimento delle pagine.

Il mouse è dotato di un sensore ottico che offre una precisione nella navigazione su varie superfici. Non è necessario un tappetino per il mouse, e puoi usarlo direttamente sulla tua scrivania o su altre superfici. Il device si collega al tuo computer tramite una porta USB standard, ed è compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi, inclusi Windows, macOS e Chrome OS.

Insomma, il Logitech B100 offre un ottimo rapporto qualità-prezzo in quanto è un mouse economico che fornisce prestazioni solide per le attività quotidiane di navigazione e lavoro al computer. Con il suo design comodo, il rilevamento ottico preciso e la facilità d’uso, è completissimo. Prendilo adesso su Amazon, dove costa una miseria: appena 11€, comprese le spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.