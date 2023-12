Babbel è in offerta per Natale: -50% per l'abbonamento a vita

È il momento giusto per iniziare a utilizzare Babbel e imparare una nuova lingua. Con l’offerta valida per il periodo di Natale, infatti, è possibile accedere all’abbonamento Lifetime con un prezzo scontato del 50%. Quest’abbonamento consente l’accesso a tutto il database del servizio.

Grazie alla promozione in corso, quindi, l’accesso a vita a Babbel ora costa 299,99 euro invece di 599,99 euro, con possibilità di acquisto anche in 3 rate con PayPal. Si tratta di una promozione ottima, in grado di garantire un accesso completo a tutte le funzionalità di Babbel al prezzo più conveniente di sempre.

Per sfruttare la promozione basta creare un nuovo account su Babbel e scegliere l’abbonamento Lifetime. L’offerta è valida solo per un breve periodo.

Perché usare Babbel conviene per imparare una nuova lingua

Babbel è il servizio più completo per poter apprendere una nuova lingua, con oltre 10 milioni di abbonamenti venduti e il 92% degli utenti che è riuscito a migliorare le sue capacità linguistiche in appena 2 mesi. Il servizio propone tantissimi contenuti per garantire agli utenti vari modi per imparare una lingua straniera.

Il servizio è in grado di modulare i contenuti didattici in base al livello dell’utente, proponendo, quindi, esercizi e materiale mirato per garantire una crescita graduale. Giorno dopo giorno, grazie a Babbel, sarà possibile apprendere un nuovo aspetto della lingua straniera scelta.

Grazie alla promozione in corso, inoltre, non c’è alcuna fretta: l’abbonamento Lifetime, infatti, prevede un solo pagamento iniziale, con una spesa di 299,99 euro invece che 599,99 euro e possibilità di pagare in 3 rate con PayPal.

Non ci sono costi ricorrenti. La promozione, quindi, garantisce un enorme risparmio nel lungo periodo. Si tratta di un’offerta flash, valida solo per questo periodo di Natale. Per attivare basta creare un account e seguire la procedura di registrazione qui di sotto.

