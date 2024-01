Baby Monitor con schermo da 5'': la sicurezza di tuo FIGLIO sempre a vista a poco prezzo

Baby Monitor video e audio Wqplo da 5” offre una soluzione completa per monitorare il tuo bambino in modo efficace e sicuro. Dotato di diverse funzionalità, questo dispositivo ti permette di tenere sotto controllo il tuo piccolo in ogni momento da ogni angolo della casa. Il tutto spendendo oggi appena 57€ grazie allo sconto Amazon del 35% sul prodotto, che ti viene anche spedito a casa gratis con Prime.

Baby monitor video e audio Wqplo da 5” in offerta

Il monitor è dotato di una videocamera con una risoluzione di 1080P, garantendo immagini chiare e dettagliate del tuo bambino. La funzione di inclinazione e panoramica (PTZ) a 360° consente di regolare l’angolazione della telecamera per ottenere una visione completa della stanza, assicurando che nulla sfugga al tuo sguardo attento.

Il sistema audio a 2 vie ti permette di comunicare direttamente con il tuo bambino, offrendo un modo confortante per rassicurarlo o calmarlo a distanza. La funzione di allarme temperatura avvisa quando la temperatura nella stanza del bambino si discosta dai limiti preimpostati, garantendo un ambiente confortevole per il tuo piccolo.

Il monitor da 5” fornisce un’ampia e chiara visualizzazione delle immagini dalla telecamera, consentendoti di monitorare il tuo bambino senza sforzo. La connettività wireless facilita l’installazione e l’uso del dispositivo, senza la necessità di cavi ingombranti.

In sintesi, il Baby Monitor video e audio Wqplo è una scelta ideale per i genitori che desiderano un dispositivo affidabile e ricco di funzionalità per tenere d’occhio il loro bambino. Con una risoluzione video elevata, funzioni di sicurezza avanzate e facilità d’uso, questo baby monitor offre la tranquillità che ogni genitore cerca. Il tutto spendendo oggi appena 57€ grazie allo sconto Amazon del 35% sul prodotto, che ti viene anche spedito a casa gratis con Prime.

