Back To School 2022 Amazon: ecco i migliori prodotti per il rientro a scuola

Qualche giorno fa, come vi abbiamo anticipato, Amazon ha lanciato la vetrina Ritorno a scuola, disponibile fino al 1° ottobre, con migliaia di prodotti tra cui scegliere, dai classici indispensabili, come libri di testo, cancelleria, zaini e astucci, abbigliamento e accessori, ai must-have delle nuove generazioni, come elettronica, materiali universitari e molto altro ancora. Studenti e genitori potranno così evitare la frenetica corsa agli acquisti per il ritorno sui banchi e, grazie alla funzionalità “Acquista per età”, trovare con un semplice click tutto ciò di cui hanno bisogno ad un ottimo prezzo.

Back To School 2022: da Amazon tutto il necessario per il rientro a scuola

Dal primo giorno alla primaria fino all’università, la vetrina “Ritorno a scuola” di Amazon offre gli zaini più di tendenza, materiali di cancelleria personalizzabili, i migliori tablet, gli accessori più innovativi e tecnologici, tutti ricercabili per categoria. E per il nuovo anno scolastico, Amazon offre ancora più motivi per sorridere al “back to school”, ecco le principali sezioni sul sito:

Adozioni libri scolastici Amazon

Per i libri di testo, cliccando su questo link (oppure sul primo della lista qui in alto) avrete accesso direto al portale www.adozionilibriscolastici.it di Amazon, dove troverete una home page con raffigurata una cartina geografica dell’Italia divisa in regioni. Cliccando su ogni singola regione potrete a quel punto scegliere prima la provincia che vi interessa, e poi il comune fino a d arrivare all’elenco completo delle scuole locali, compresa quella che vi interessa visionare. A quel punto, dopo aver selezionato la classe che il bambino o la bambina frequenteranno nell’anno scolastico 2022/23, potrete trovare l’elenco dei libri di testo adottati proprio da quella classe, e che sono disponibili anche su Amazon. Il che vuol dire che non è detto che ci troverete sempre TUTTI i libri richiesti dalla scuola in questione.

Qualche offerta

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.