Back to school: i gadget tech TOP DI GAMMA in SUPER OFFERTA su Amazon

Manca pochissimo alla riaperture delle scuole e, per l’occasione, Amazon ha lanciato una serie di promozioni su tantissimi gadget tech super versatili ed adatti ad ogni tipologia di età ed esigenza. Oggi trovi monitor, tastiere wireless, tablet e tanto altro a prezzi super scontati: cogli queste occasioni speciali al volo!

I migliori gadget elettronici in offerta su Amazon

Nella sezione di Amazon “Back to school” oggi trovi una serie di gadget tech in mega offerta quindi a prezzi davvero minimi. Abbiamo selezionato per te gli articoli migliori da non farsi scappare!

Apple 2022 iPad

Apple 2022 iPad è dotato del potentissimo Chip A14 Bionic con CPU 6-core e GPU 4-core che garantisce prestazioni veloci ed efficienti. Oggi è disponibile a soli 549 euro con uno sconto del 10%.

Trust Ody II Tastiera Wireless

Trust Ody II Tastiera Wireless ti permette di digitare velocemente per una maggiore produttività sul lavoro o nello studio. Oggi è disponibile a soli 18 euro con uno sconto del 5%.

TP-Link Hub USB 3.0 4 in 1

TP-Link Hub USB 3.0 dispone di 4 porte separate con indicatori LED indipendenti, per conoscere facilmente lo stato di lavoro. Oggi è disponibile a soli 9 euro con uno sconto del 29%.

Amazon Basics Altoparlanti stereo 2.0

Gli Amazon Basics Altoparlanti stereo 2.0 hanno una finitura in metallo argento spazzolato e vivace luce blu luminosa per uno stile elegante e moderno. Oggi sono disponibili a soli 14 euro con uno sconto del 32%.

PHILIPS Monitor da 24″

Il PHILIPS Monitor da 24″ offre immagini dettagliate e ampi angoli di visione di 178 gradi grazie alla tecnologia flicker free. Oggi è disponibile a soli 69 euro con uno sconto del 41%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.