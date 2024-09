Back to school: le offerte top di Amazon con sconti fino al -47%

Nella sezione “Back to school” di Amazon sono disponibili una serie di offerte speciali su tantissimi articoli super utili a scuola, in ufficio e non solo. Approfitta subito di queste promozioni convenienti, hai ancora pochi giorni a disposizione!

Le migliori promozioni “Back to school” di oggi

Abbiamo selezionato le migliori offerte che oggi trovi nella sezione di Amazon dedicata al ritorno a scuola. Ce n’è per tutti i gusti e tutte le esigenze, ma fai in fretta: parliamo di promozioni a tempo limitatissimo!

Rapesco Cucitrice a Pinza

Rapesco Cucitrice a Pinza offre una pinzatura senza sforzo da qualsiasi angolazione, con un’impugnatura ergonomica che si adatta comodamente alla mano. Oggi è disponibile a soli 7 euro con uno sconto del 13%.

Post-it Foglietti Super Sticky – Confezione da 24 blocchetti

I Post-it Foglietti Super Sticky sono ottimi per superfici verticali e di difficile adesione, come monitor di computer, porte e pareti. Oggi la confezione da 24 blocchetti è disponibile a soli 30 euro con uno sconto del 39%.

Compasso Staedtler

Il Compasso Staedtler è dotato di una vite centrale di regolazione e aste snodate e permette di disegnare cerchi con estrema precisione. Oggi è disponibile a soli 14 euro con uno sconto del 29%.

Faber-Castell Matite colorate Blackwood

Faber-Castell Matite colorate Blackwood hanno una mina Super Soft per ottenere grandi effetti anche su carta scura o colorata. Oggi la confezione da 12 è disponibile a soli 5 euro con uno sconto del 23%.

Cuffie Stereo Jabra Evolve 20

Le Cuffie Stereo Jabra Evolve 20 sono dotate di comodi cuscinetti per auricolari in schiuma con un archetto regolabile a piacere. Oggi sono disponibili a soli 35 euro con uno sconto del 47%.

