Back to school: offerte speciali sui gadget per il pranzo a scuola

Nella sezione Back to school di Amazon, oggi puoi trovare una serie utilissima di articoli adatti per il pranzo o la merenda da fare a scuola. I gadget in promozione sono adatti a tutti i tipi di età e accontentano esigenze diverse: approfitta subito delle offerte per acquistare i prodotti a prezzi davvero scontatissimi!

Gli articoli per il pranzo a scuola in offerta speciale

Abbiamo selezionato per te i gadget indispensabili per il pranzo o la merenda da fare a scuola, e che oggi sono disponibili su Amazon a prezzi scontatissimi. Cogli queste occasioni speciali al volo, sono a tempo limitato!

Bubabù Confezione 6 Bavaglini con elastico

I Bavaglini Bubabù sono abbastanza grandi da coprire bene i vestitini, così da impedire che i bambini si sporchino troppo durante il pasto. La confezione da 6 oggi è disponibile a soli 17 euro con uno sconto del 15%.

Nuk Sports Cup Borraccia Per Bambini

Nuk Sports Cup Borraccia Per Bambini ha una valvola a prova di perdite, per bere facilmente senza interruzioni. Oggi è disponibile a soli 9 euro con uno sconto del 25%.

TATAY Set di 4 unità di Contenitori per affettati Fresh

TATAY Contenitori per affettati Fresh sono impilabili tra loro per occupare il minimo spazio nel frigorifero. Oggi il set da 4 unità è disponibile a soli 13 euro con uno sconto del 16%.

NK Dispenser di acqua automatico

NK Dispenser di acqua automatico è dotato di una batteria ricaricabile da 1200 mAh e una potenza di 5 W. Oggi è disponibile a soli 11 euro.

GIO’STYLE Set di 4 Contenitori Ermetici per Alimenti

GIO’STYLE Contenitori Ermetici per Alimenti sono perfetti per conservare il cibo in frigo e nel freezer ottimizzandone lo spazio. Oggi il Set da 4 è disponibile a soli 8 euro.

