Backup al sicuro grazie a Laice: oggi 1 TB a prezzo BOMBA!

I dischi per il backup devono essere resistenti, capienti e veloci. Ecco un modello Laice da ben 1 TB non solo capiente, ma anche resistente ad urti e cadute accidentali. Questo disco pronto a tutto, oggi è in sconto Black Friday su Amazon a soli 84,99€ grazie al ribasso del 17%. Pronto a riscrivere le regole dei tuoi backup?

Il backup più sicuro che c’è!

Con ben 1 TB di memoria e un disco davvero resistente, l’hard disk Laice di cui vi parliamo oggi è uno dei migliori prodotti nella propria categoria.

Considerando le sue ottime caratteristiche, la sua velocità e la sua resistenza, questo prodotto è in grado di garantire il massimo della funzionalità anche in condizioni più difficili.

Siccome i backup sono copie fondamentali dei nostri file più importanti, affidarli ad un prodotto solido e sicuro come questo è una di quelle scelte consapevoli che gli utenti sono invitati caldamente a prendere: grazie a lui, sarete sempre certi che i vostri file si trovano in un logo veramente sicuro.

Non solo backup: con l’acquisto di questo disco, avrete accesso anche alla Creative Cloud di Adobe per un mese. In questo modo, grafici e non, potranno sperimentare e toccare con mano la grande qualità dei software dell’azienda che permettono di aumentare di molto la propria produttività.

Oltre questo, in scatola il disco arriva con un cavo USB-C / USB-C in grado di trasferire velocemente tutti i vostri file più importanti.

Arriviamo al prezzo: la novità di oggi! Il disco rugged da 1 TB di Laice oggi costa solo 84,99€. Si tratta del 17% di sconto su Amazon che l’azienda propone in occasione dei giorni del Black Friday. Pronto a risparmiare e a mettere al sicuro i tuoi file? Compralo subito!

