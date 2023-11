Il Meteo ti frega sempre? Fatti la stazione in casa con soli 39 euro!

Per quanto siamo bombardati da previsioni meteo, tra Tv, app su smartphone, radio e assistenti vocali, spesso capita che non ci azzecchino. Finendo così per inzupparci sotto la pioggia incessante, sudare perché ci siamo vestiti troppo pesanti o, viceversa, sbattiamo i denti dal freddo perché troppo leggeri. Ma da oggi puoi dire basta a tutto questo, facendoti la stazione meteo in casa! BALDR è una Stazione Meteo seria e professionale, facile da installare, con display a colori che riporta tanti dati utili, come: Meteo, Ora, Data, Temperatura, Umidità. Oggi la paghi solo 39,99 euro, grazie allo sconto del 13%!

BALDR Stazione Meteo: caratteristiche tecniche

BALDR è una stazione meteo con sensori esterni che riunisce un numero sorprendente di funzioni in un unico dispositivo, in modo da conoscere sempre l’ora, il tempo, la pressione barometrica, la temperatura, l’umidità, la luna e così via. Il termometro digitale con grande display LCD retroilluminato consente di effettuare letture chiare e facili anche nel buio della notte. E’ anche simpatico da leggere: l’emoji sorridente indica infatti un’umidità ottimale tra il 45% e il 65%, l’espressione piangente significa invece che l’ambiente interno è asciutto e l’espressione vuota significa che l’ambiente è umido.

Il simbolo delle previsioni meteo viene visualizzato dopo l’accensione. Ci sono 7 modalità meteo: sole, luna, parzialmente nuvoloso, luna + nuvola, nuvoloso, pioggia e neve. La visualizzazione dei simboli meteorologici si basa su temperature e umidità interne ed esterne calcolate ogni ora e sui dati del barometro. La funzione sveglia supporta anche sonnellini di 5 minuti per mantenervi energici prima del lavoro. E’ possibile installare il sensore wireless all’aperto ad una distanza di ben 100 metri dalla stazione meteo wireless digitale principale. Nella confezione troverai: la stazione meteorologica, l’adattatore di alimentazione, il sensore esterno senza fili e il manuale in italiano. La stazione meteorologica può essere alimentata dall’adattatore DC o da 2 batterie AA, non sono incluse nella confezione.

BALDR Stazione Meteo oggi la paghi solo 39,99 euro, grazie allo sconto del 13%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.