Banca illimity: conto deposito al 2,75% e tanti altri vantaggi

Il conto deposito è una tipologia di investimento che, in questo particolare periodo storico, viene considerato tra i più azzeccati.

La possibilità di ottenere buone percentuali di guadagno e l’alto tasso di sicurezza del denaro impegnato in questo ambito, rende questa opzione apprezzata da qualunque investitore.

Per chi ha esperienza nel settore può considerarsi un prezioso asset, in grado di bilanciare una strategia più complessa. Per chi invece ha un piccolo gruzzolo di risparmi, può essere un buon modo per contrastare un minimo l‘inflazione dilagante.

Di fatto però, è bene scegliere con attenzione a quale istituto bancario affidarsi, per ottenere buone percentuali di utile e, allo stesso tempo, non correre rischi.

Banca illimity è un istituto bancario italiano, con sede a Milano, che abbina solide fondamenta a delle condizioni davvero interessanti. Nello specifico, il conto deposito con il 2,75% di interessi è un’opportunità davvero imperdibile.

Banca illimity offre un conto deposito flessibile e sicuro

Questo prodotto finanziario si presenta con diverse durate (da 24 a 60 mesi) e con diverse linee, svincolabili o non svincolabili.

L’asset viene accompagnato da un conto corrente a zero spese e con una carta di debito internazionale inclusa. Ritornando al conto deposito illimity, questo non presenta alcun tipo di spesa iniziale o periodica.

Il sistema di home banking proposto dall’istituto, permette di avere pieno controllo del conto attraverso l’app mobile. Ciò permette al cliente di tenere sotto costante controllo il denaro, a prescindere dal luogo in cui si trova. La possibilità di creare un numero infinito di conti deposito, offre l’opportunità di differenziare i conti, con diverse somme e diverse condizioni.

Infine, lato sicurezza, va tenuto conto delle garanzie offerte da Banca illimity: in tal senso, spicca la copertura del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Di fatto, ciò offre un alto livello di serenità al cliente.

Va comunque tenuto conto che gli interessi al 2,75% proposti da illimity sono validi solo per chi apre un conto deposito entro il 29 settembre 2022.

