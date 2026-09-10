Bancomat e contanti, si cambia ancora: nuove regole e nuovi controlli in questi casi

Prelievi, pagamenti in contanti e controlli bancari seguono regole diverse, e confondere le soglie può far sembrare sospetto ciò che in realtà non lo è.

Nel 2026 banche e intermediari continuano a monitorare i movimenti, ma non esiste un importo unico che faccia scattare automaticamente un controllo su ogni operazione. Capire la differenza tra prelievi, comunicazioni alla UIF e limiti ai pagamenti aiuta quindi a evitare allarmismi e interpretazioni sbagliate.

Prelievi al bancomat: nessuna soglia automatica per legge

Per i prelievi al bancomat oggi non c’è una soglia di legge oltre la quale parte da sola una segnalazione. Il correntista può ritirare i soldi dal proprio conto, nei limiti della disponibilità e dei massimali fissati dalla banca. Quei limiti, però, sono legati al contratto della carta di debito: non sono divieti imposti dal fisco.

In pratica, se l’app della banca permette di prelevare 500, 1.000 o 2.000 euro al giorno, quel tetto dipende dalle condizioni sottoscritte e, in alcuni casi, può anche essere cambiato. Altro discorso sono i controlli. Un prelievo alto, da solo, non significa violare una norma.

Conta l’insieme dei movimenti. Un impiegato che ritira 3.000 euro per comprare un’auto usata e conserva la ricevuta è in una situazione ben diversa da chi movimenta contanti spesso, senza una logica chiara rispetto al reddito e all’attività dichiarata.

Dai 1.000 ai 10.000 euro: quando scatta la comunicazione alla UIF

La soglia dei 1.000 euro viene spesso capita male. Non è il limite oltre il quale parte automaticamente un controllo sul singolo prelievo. È invece l’importo minimo delle operazioni in contante che entrano nel conteggio mensile ai fini della comunicazione oggettiva UIF.

Secondo le istruzioni dell’Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d’Italia, banche, Poste italiane, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica devono inviare una comunicazione quando le operazioni in contante riferibili allo stesso soggetto arrivano o superano i 10.000 euro nel mese solare. Anche attraverso più movimenti pari o superiori a 1.000 euro.

Non è una denuncia. E non è una multa. È un flusso di dati periodico, trasmesso entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello osservato, che serve a seguire l’uso del contante nel sistema finanziario. Il punto, spiegano spesso gli operatori bancari ai clienti più preoccupati, non è il singolo ritiro allo sportello, ma la somma e la natura dei movimenti.

Pagamenti in contanti, SOS e controlli bancari: attenzione a non fare confusione

Un’altra soglia da tenere distinta è quella dei 5.000 euro. Questa riguarda i pagamenti in contanti tra soggetti diversi, non i prelievi dal conto corrente. In base all’articolo 49 del D.lgs. 231/2007, il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 5.000 euro non è consentito, salvo eccezioni specifiche.

Prelevare 6.000 euro, quindi, non è la stessa cosa che pagare qualcuno in contanti per 6.000 euro. Ancora diverso è il caso della Segnalazione di Operazione Sospetta, la cosiddetta SOS. Qui non c’è una soglia fissa: l’intermediario valuta frequenza, importi, profilo economico del cliente e possibili incongruenze.

Se qualcosa non torna, la banca può chiedere spiegazioni sull’origine dei fondi o documenti a supporto. Meglio conservarli, soprattutto quando si parla di somme importanti. Spezzare i movimenti per “stare sotto soglia”, invece, può diventare esso stesso un segnale di anomalia.

Dal 2027, con il Regolamento UE 2024/1624, arriverà anche il limite europeo armonizzato di 10.000 euro per l’uso del contante nei pagamenti. Per l’Italia, però, resterà centrale il tetto nazionale più basso, salvo future modifiche.