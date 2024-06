Barba IMPECCABILE con il Rasoio elettrico Philips a SOLI 19 EURO

Per avere barba e capelli sempre impeccabili senza necessariamente andare dal barbiere, prova il Rasoio elettrico Philips! Oggi è disponibile su Amazon a soli 19 euro con uno sconto del 13%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Rasoio elettrico Philips: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Rasoio elettrico Philips è un accessorio indispensabile per avere un aspetto sempre curato ed impeccabile evitando il passaggio dal barbiere.

Puoi rifinire la barba incolta con il nuovo sistema Lift & Trim, dotato di pettine che solleva i peli e li guida al livello delle lame per un taglio uniforme. Le lame in acciaio inossidabile del rifinitore si affilano fra di loro durante la rifinitura, per assicurare sempre risultati precisi ed efficaci, come il primo giorno. Inoltre hanno bordi smussati delicati sulla pelle, per evitare graffi e irritazioni.

La rotellina dello zoom ti consente di scegliere impostazioni di lunghezza da 0,5 a 10 mm con scatti da 1 mm. In questo modo potrai scegliere la lunghezza della barba a tuo piacimento e in base alle tue esigenze.

La modalità di utilizzo è semplicissima grazie al design ergonomico: questo vuol dire che è facile da impugnare e da utilizzare, oltre ad essere progettato per rifinire le zone più difficili da raggiungere. Allo stesso modo, bastano pochi secondi per pulirlo: bisogna semplicemente staccare la testina e sciacquarla sotto il rubinetto, per poi asciugarla prima di riposizionarla sull’apparecchio.

