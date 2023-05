Barbecue in valigetta, grigliata perfetta, ovunque: la soluzione GENIALE ad appena 21€

Primavera, tempo di giornate al mare e di gite fuori porta. E con questo eccellente barbecue portatile, in promozione tra l’altro a soli 21€ su Amazon, puoi finalmente gustarti tutti i più prelibati piatti grigliati quando, come e dove vuoi. Retrattile, salvaspazio, grazie alla sue gambe pieghevoli leggere è semplice da trasportare e conservare quando non ti serve.

È un prodotto dal buon rapporto qualità-prezzo, ottimo per barbecue interni ed esterni, può essere messo ovunque, è l’ideale per campeggio, terrazza, spiaggia, trekking, pesca, caccia, picnic, occasioni speciali o semplicemente per la cucina. Godetevi il vostro cibo gustoso ovunque in qualsiasi momento.

Barbecue che passione: fallo dove vuoi con questo gioiello

Grazie al suo particolare design, il carbone è facile da aggiungere e rimuovere, ma sempre nella massima sicurezza, visto che la parte centrale del corpo del barbecue è realizzata con fibbie per evitare che si estragga eccessivamente dal serbatoio del carbone, grigliando senza rischi. Realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità, ha una forte resistenza al calore, è facile da pulire, non è facile da deformare e può prevenire la ruggine. Ha inoltre più prese d’aria, progettate per far circolare completamente l’aria, in modo che il calore sia distribuito uniformemente sulla griglia.

La rete di cottura può separare e ventilare il carbone del barbecue, permettendo alla polvere di fuoriuscire e favorendo la combustione del carbone In questo modo gli ingredienti mantengono il gusto originale e cuociono più velocemente. La carbonella viene inserita nella griglia dal basso e la potenza del fuoco può essere regolata attraverso di essa. La griglia è realizzata in acciaio inossidabile, resistente al calore e ai graffi, anch’essa non facile da deformare e arrugginire.

Comodo, leggero (pesa 2,5 kg), ma estremamente solido ed efficiente, questo barbecue è davvero un’ottima soluzione per chi non vuole rinunciare a certi sapori, senza però per questo dover per forza puntare su un oggetto ingombrante. Ha anche una custodia inclusa. Con questo leggero barbecue grill, puoi stare insieme con i tuoi amici e la famiglia per fare feste all’ aperto e godere di un buon arrosto.

Insomma, un barbecue completissimo, seppur di piccole dimensioni, ideali per le tue grigliate con la persona che ami o con gli amici. Fallo tuo con appena 21€ e le spese di spedizioni gratuite.

