Barcellona-Inter: come seguire la partita di Champions League dall'estero

Dopo la vittoria a San Siro, l’Inter si prepara a un’altra serata di forti emozioni al Camp Nou, la casa del Barcellona.

Con il Bayern Monaco a punteggio pieno e i ragazzi di Simone Inzaghi a tre punti di distanza, Barcellona-Inter appare come un crocevia importante per la Champions League dei nerazzurri.

In caso di sconfitta infatti, l’Inter verrebbe raggiunta proprio dai blaugrana, riaprendo i giochi per quanto concerne a qualificazioni agli ottavi di finale.

Un match che, visto l’alto tasso tecnico in campo, si preannuncia ricco di emozioni imperdibili per chiunque ama questo sport.

La partita si disputerà questa sera alle ore 21.00 attraverso Mediaset Infinity, Sky Go, Sky Sport Calcio 3 e in live streaming su NOW TV.

Per chi si trova all’estero, anche se con regolare abbonamento, potrebbe non essere possibile poter seguire l’attesissima partita.

A causa delle limitazioni geografiche infatti, i servizi di streaming sono limitati a chi si trova sul territorio italiano. In tal senso dunque, l’adozione di una VPN è l’unica via percorribile per seguire la partita in maniera del tutto legale.

Con una VPN è possibile seguire Barcellona-Inter legalmente anche dall’estero

Una VPN permette di poter ottenere un indirizzo italiano anche quando si trova al di fuori dei confini nazionali.

In questo modo è possibile accedere a contenuti audiovisivi riservati alla nostra nazione, a patto di avere un regolare abbonamento ai suddetti servizi.

Ciò però, non significa che tutte le VPN possono essere utilizzate a tal proposito. Per mantenere un segnale fluido e senza buffering infatti, è necessario affidarsi a un provider con performance elevate.

Anche lato sicurezza, è bene scegliere una soluzione in grado di offrire adeguati standard. Di fatto, una piattaforma come NordVPN si conferma come ideale per seguire partite di Champions o altri eventi sportivi di qualunque tipo.

Stiamo infatti parlando di una VPN che sia lato performance che sicurezza rappresenta il top del settore.

