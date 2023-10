L'iPhone si scarica sempre sul più bello? Prendi questo Power bank wireless magnetico in OFFERTA!

Anche l’iPhone, quando si fa più vecchiotto, inizia ad avere una batteria poco performante, col rischio che possa scaricarsi già a metà giornata. Baseus Power bank Magnetico risolve il problema, e lo fa senza fili essendo wireless e applicandosi direttamente al telefono, quindi potrai utilizzarlo senza averlo scomodamente appeso ad esso! Oggi lo paghi 31,32 euro grazie alla combo sconto del 17% + coupon del 12% applicabile con una semplice spunta! Ricordiamo che è compatibile con iPhone 15/ 14/ 13/ 12/ Mini/ Pro Pro Max.

Baseus Power bank magnetico wireless: le caratteristiche

Baseus Power bank magnetico wireless ha quasi le dimensioni di una carta di credito e può essere inserito ovunque.. La superficie in morbido silicone protegge il telefono dai graffi. Ecco le dimensioni: 9,74 x 6,38 x 1,47 cm. La ricarica è anche ultrarapida, avendo una forza da 7,5W. I magneti integrati mantengono la powerbank saldamente in posizione. Utilizzate il connettore USB-C da 20W per caricare il vostro iPhone 13 Pro al 58% in soli 30 minuti. La ricarica portatile può essere completata in appena 1 ora e 54 minuti. Supporta anche la ricarica pass-through.

Cosa significa? La ricarica pass-through è una funzione che permette a un dispositivo collegato a un’alimentazione di fornire energia ad altri dispositivi. E’ compatibile con iPhone serie 15/14/13/12. È inoltre possibile caricare anche altri dispositivi con supporto wireless, ma senza funzione magnetica. Non intacca con la fotocamera posteriore. Ecco cosa troverai nella confezione: 1 Baseus Magnetic Powerbank Wireless, 1 Cavo da USB-C a USB-C, 1 Manuale d’uso, 24 mesi di garanzia del produttore, ma anche un servizio clienti attivo 7×24. Oltre a quello impeccabile offerto da Amazon.

