BASSI che fanno TREMARE I MURI e suono stereo 3D: la soundbar che non ti aspetti a 27€

La soundbar VersionTECH è progettata per migliorare l’esperienza audio dei computer, laptop, smartphone, tablet e televisori. Ha un’uscita di potenza di 12W per un mini sistema home theater con altoparlanti da 5 W * 2 di alta qualità a gamma completa per un suono stereo avvolgente e cristallino, e può essere alimentata tramite una connessione USB.

Si tratta di un’opzione interessante se stai cercando una soundbar compatta e versatile per arricchire l’audio del tuo setup informatico o dei tuoi dispositivi multimediali, anche eprché è dotata di batteria epuò perfino essere spostata dove vuoi. Oggi puoi farla tua a 27€, con lo sconto in corso su Amazon. Le spedizioni sono gratis.

VersionTECH, la soundbar compatta e potente con telecomando

La soundbar è dotata di un connettore AUX da 3,5 mm, che consente di collegare facilmente dispositivi audio compatibili. Questo ti permette di collegare la soundbar al tuo computer, laptop, smartphone, tablet o TV tramite il cavo AUX incluso.

Una delle caratteristiche distintive di questa soundbar è l’illuminazione RGB. Puoi personalizzare i colori e gli effetti luminosi utilizzando il software o i controlli integrati, creando un’atmosfera accattivante durante l’utilizzo. Tieni presente che per utilizzare l’illuminazione RGB, potrebbe essere necessario installare un’apposito software o driver.

La VersionTECH si adatta bene a molte configurazioni di computer e dispositivi multimediali. Offre un miglioramento significativo rispetto agli altoparlanti integrati dei dispositivi e fornisce un’esperienza audio più immersiva per film, musica e giochi. Oggi puoi farla tua a 27€, con lo sconto in corso su Amazon. Le spedizioni sono gratis con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.