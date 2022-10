Bassi immersivi e suono pulito: eppure il prezzo di questi auricolari è da edicola

Su Amazon in questo preciso momento ci sono un paio di auricolari wireless con microfono venduti a prezzo da bancarella dell’usato. Non ci credi? Allora segui questo link per portarli subito a casa con soli 9€. Spedizioni incluse. Grazie al driver dinamico full range da 6 mm, questi auricolari riducono al minimo la distorsione e ottimizzano la qualità del suono, ma allo stesso tempo proteggono il rumore ambientale e garantiscono la chiarezza dell’audio.

Auricolari bluetooth: prezzo da bancarella su Amazon

Queste cuffiette sono davvero ben costruite: solide ma allo stesso tempo soffici, sono buone da indossare anche per lungo tempo. I materiali si adattano alla forma naturale del tuo orecchio per una vestibilità personalizzata. Certo, non parliamo del top, ma ci si può accontentare. Gli auricolari adottano uno chip di buona fattura integrato e la tecnologia Bluetooth 5.0. Queste cuffie ti garantiscono una qualità del suono cristallina, anche a livello di bassi. Non correrai il rischio di perderti qualche parola durante una chiamata importante o mentre ascolti la tua canzone preferita.

Il microfono incorporato di alta qualità e la tecnologia di rendering HD lossless offrono una qualità audio stereo HiFi eccezionale. Le cuffiette riducono al minimo la distorsione e ottimizzano la qualità del suono, allo stesso tempo proteggono il rumore ambientale e garantiscono la chiarezza del suono. L’auricolare wireless ha una tecnologia di riduzione del rumore in grado di isolare il rumore esterno, garantendo una qualità del suono stereo ad alta fedeltà durante l’ascolto di musica e la risposta alle chiamate.

Infine da non dimenticare l’ottima batteria. Gli auricolari possono fornire fino a 4-5 ore di suono di alta qualità con una singola carica e sono necessarie solo 1,5 ore per una carica completa. Compatibile con la maggior parte dei lettori musicali bluetooth inclusi iPhone, Samsung, Huawei, Smartphone Android, PC e Mac. Approfitta quindi subito dell’occasione per fare tue queste buone cuffie wireless a soli 9€. Le spedizioni sono gratuite, gestite da Amazon.

