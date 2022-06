Bassi potenti e fondamenta della casa a rischio con questa economica soundbar di Creative (29€)

Se ti piace calarti totalmente all’interno dei mondi di un videogame o di un film a 360 gradi, allora non puoi non prendere in considerazione l’idea di dotarti di una soundbar potente e super compatta come questa Creative Stage Air. Dotata di un radiatore passivo sovradimensionato per bassi potenti e Bluetooth, la trovi ora a un prezzo davvero incredibile. Grazie ad Amazon, infatti, puoi prenderla con 29€ circa, con spedizioni assolutamente gratuite gestite dal gigante dell’e-commerce.

Soundbar Creative : offerta top su Amazon

Questa soundbar è super versatile, ed è progettata essere posizionata perfettamente sotto al monitor del tuo computer, alimentata via USB o a batteria. Un prodotto che è pronto a stupirti, proprio grazie al suo potenziale. Bello esteticamente, il telecomando ti consente di gestire rapidamente il dispositivo. Questi ti consente di regolare le funzioni di riproduzione in tutta comodità, ma anche di cambiare le impostazioni di alti e bassi, selezionare le modalità audio o di modificare le impostazioni di ingresso.

Così potete godervi da subito un effetto surround più avvolgente e vivere l’esperienza del cinema nel comfort di casa tua. I due altoparlanti garantiscono poi prestazioni migliori, con suono chiaro e limpido e bassi potenti. Con la sua connessione a due modalità, è possibile ascoltare musica di alta qualità via Bluetooth senza fili o accedere alla connettività cablata tramite il jack AUX-in da 3,5 mm. Funziona anche come lettore musicale stand-alone tramite un dispositivo di archiviazione di massa USB, senza dover accendere il computer o altri ingressi esterni.

Dotato di batteria piuttosto capiente con un tempo di riproduzione fino a 6 ore, Creative Stage Air puoi posizionarla dove vuoi, in qualsiasi punto della casa, senza collegarti a una fonte di alimentazione. Di fatto è un impianto per intrattenimento unico per tutti i tuoi dispositivi, da TV e computer a smartphone e console di gioco. Insomma, cosa desiderare di più a questo prezzo? Con le promozioni Amazon del momento, puoi fare un ottimo affare e portare a casa questo gioiellino a 29€ circa. Devi essere veloce per riuscirci però, ancora pochi pezzi a disposizione. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.