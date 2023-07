Bassi profondi e dettagli cristallini: a CASA come al CINEMA con la soundbar Samsung

La soundbar Samsung HW-Q60B/ZF è la soluzione perfetta per migliorare l’esperienza audio del tuo sistema home theater. Con una potenza di 340W e un sistema 3.1 canali, questa soundbar offre un suono immersivo e ottimizzato che trasforma il tuo salotto in una sala cinematografica. Approfitta quindi dell’occasione di oggi su Amazon per accaparrartela a soli 149€ con lo sconto del 17% e le spedizioni gratuite via Prime.

Samsung HW-Q60B/ZF, il cinema in salotto

Il design elegante e minimalista della soundbar si adatta perfettamente a qualsiasi arredamento, mentre la sua installazione è semplice e intuitiva. Puoi posizionarla davanti alla TV o montarla a parete per un aspetto pulito e ordinato. Il punto di forza di questa soundbar è il subwoofer wireless incluso, che aggiunge profondità e potenza alle basse frequenze, donando un suono ricco e coinvolgente, con bassi profondi e dettagli cristallini.

Grazie alla tecnologia Bluetooth, la soundbar ti consente di collegare facilmente il tuo smartphone, tablet o altri dispositivi compatibili per lo streaming wireless della musica. Potrai riprodurre le tue playlist preferite direttamente dalla soundbar, senza bisogno di fili o connessioni complicate.

La soundbar Samsung HW-Q60B/ZF offre anche un effetto cinema surround, grazie alla tecnologia Acoustic Beam. Questa tecnologia direziona il suono in modo preciso e immersivo, creando un’esperienza audio tridimensionale che ti fa sentire al centro dell’azione.

Inoltre supporta il controllo vocale attraverso l’assistente virtuale Bixby, consentendoti di gestire facilmente le tue impostazioni audio con comandi vocali semplici. Insomma, è una bomba: allora vai su Amazon per accaparrartela a soli 149€ con lo sconto del 17% e le spedizioni gratuite via Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.