Bassocontinuo AEROLINE 2.0: il rack hi-fi diventa architettura tecnica per l’ascolto high-end

L’idea è avvicinare il mobile tecnico al linguaggio dell’architettura d’interni, senza farne un semplice oggetto d’arredo. Evoluzione della prima generazione lanciata cinque anni fa, la nuova linea porta nel catalogo dell’azienda italiana fibra di carbonio, finiture materiche, maggiore modularità e soluzioni di disaccoppiamento già viste sulle serie superiori. Un rack, certo. Ma progettato per entrare davvero nel sistema d’ascolto.

Debutto all’High-End Vienna 2026: Bassocontinuo punta alla fascia alta

La scelta di Bassocontinuo non è casuale. L’High-End Vienna 2026 è stato uno dei primi appuntamenti europei di peso dopo il trasferimento della grande fiera dell’alta fedeltà da Monaco alla capitale austriaca. E il pubblico era quello giusto: operatori, distributori, appassionati, gente abituata a guardare i dettagli.

La nuova AEROLINE 2.0 si inserisce nella parte alta del catalogo, sotto le linee più estreme, ma porta con sé diverse soluzioni tecniche già viste su prodotti come Reference Line e Revolution X. Il messaggio dell’azienda è netto: proporre un rack audio capace di convivere con impianti importanti, senza rinunciare a una presenza più curata in casa. I prezzi non sono stati ancora comunicati. Come riferimento, la generazione precedente partiva da 1.595 euro per il modello F1 e da 4.500 euro per l’F2. Numeri provvisori, ma sufficienti a inquadrare la fascia di mercato.

Antracite, acciaio o rame: il design porta la firma di Marco Acerbis

Il primo colpo d’occhio sulla nuova Bassocontinuo AEROLINE 2.0 dice già molto. Meno superfici chiare, più nero antracite, una linea più asciutta, quasi tecnica. A contrasto arrivano i dettagli in acciaio inox oppure in rame massiccio, due finiture che cambiano parecchio il carattere del rack. L’acciaio lo spinge verso un gusto più industriale, da sala d’ascolto professionale. Il rame, invece, scalda l’insieme e si abbina bene ad amplificatori valvolari, frontali spazzolati e sorgenti dal taglio più classico.

La collezione porta ancora la firma di Marco Acerbis, architetto e designer italiano che lavora da tempo con Bassocontinuo. La sua mano si vede nelle proporzioni, nel rapporto tra pieni e vuoti, ma anche in una scelta precisa: il rack non prova a nascondere la propria funzione tecnica. La mette in mostra. Tra le finiture ci sono anche pannelli in ceramica, inserti in fibra di carbonio e soluzioni in Viroc, materiale composto da legno e cemento, con superfici leggermente irregolari e texture mai perfettamente uguali.

F1 e F2, modularità vera per catene hi-fi che cambiano nel tempo

La nuova famiglia comprende AEROLINE F1 2.0 e AEROLINE F2 2.0, due modelli pensati per esigenze diverse ma costruiti sulla stessa logica modulare. Il primo ha un’impostazione più compatta e orizzontale, adatta a sistemi essenziali: amplificatore integrato, streamer, magari un giradischi in bella vista.

Il secondo guarda invece al rack multilivello, quello che serve quando la catena cresce e compaiono preamplificatore, finale, DAC, alimentazioni separate, stadio phono e lettore di rete. Bassocontinuo ha introdotto elementi cilindrici componibili che permettono di variare la distanza tra i ripiani regolabili. Un dettaglio che, per chi non vive l’hi-fi, può sembrare marginale. Non lo è.

Un amplificatore in classe A ha bisogno di aria sopra il telaio, un giradischi chiede stabilità e accesso comodo, un convertitore può cambiare posto nel tempo. “Il rack deve seguire l’impianto, non costringerlo”, ha spiegato l’azienda durante la presentazione. Una frase semplice, che riassume bene il senso del progetto.

Carbonio, disaccoppiamento e mass damper: la lotta alle vibrazioni

La parte più tecnica della AEROLINE 2.0 riguarda il controllo delle risonanze, tema spesso sottovalutato ma centrale negli impianti hi-fi high-end. La struttura portante usa tubolari in acciaio da 50 millimetri di diametro, collegati ai ripiani tramite giunzioni in fibra di carbonio. Non è solo una scelta estetica.

La rigidità della struttura e il modo in cui viene gestita l’energia meccanica possono incidere sul comportamento delle elettroniche, soprattutto quando nella stanza convivono diffusori importanti, pavimenti sensibili e sorgenti analogiche. Bassocontinuo usa anelli elastici nei punti di contatto tra struttura e piani, insieme a un sistema di appoggio regolabile per mettere in bolla il rack e distribuire meglio i carichi.

Nel ripiano centrale è integrata anche una piastra in alluminio, pensata per aumentare la stabilità generale. Sotto il livello superiore, invece, trova posto un mass damper che serve a dissipare in modo controllato parte dell’energia vibratoria. Dettagli da laboratorio, certo, ma con una ricaduta concreta in casa: meno improvvisazione, più coerenza tra mobile, elettroniche e ambiente d’ascolto. Perché qui l’arredo conta, ma viene dopo: prima c’è ingegneria per l’ascolto.