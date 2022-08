Basta bollette PAZZE, da oggi si RISPARMIA: l'elettricità te la fai tu con questo kit fotovoltaico

Il costo delle bollette non accenna a diminuire, e forse anche per te è arrivato il momento per sperimentare il montaggio fai da te di una mini centrale elettrica sul balcone o in giardino. Da questo punto di vista una buona base di partenza può essere costituita da questo kit per il fotovoltaico: arriva a 2KW al giorno in piena estate e un 1KW minimo garantito in inverno, e ti permette di risparmiare tanti soldi sulla bolletta della luce.

In dotazione hai ben 2 pannelli solari da 100W in totale, un regolatore di carica da 50A e persino un inverter per la corrente alternata che arriva fino a 4000W. Il prezzo è assolutamente vantaggioso per cominciare, e se vorrai potrai in futuro espandere la tua “centralina” aggiungendo altri pannelli e accessori. In omaggio ricevi subito 5 lampadine.

Kit fotovoltaico super completo, risparmio garantito

Si tratta dunque del bundle perfetto per iniziare a sperimentare. Ci trovi praticamente tutto quello che serve per iniziare: pannelli solari IP65 25W, cavi di collegamento con connettore SAE (Plug and Play, facile da installare e non necessita di manutenzione) e regolatore di carica solare 10A (protezione da sovra/bassa tensione). Ideale per barche, luci, apriporta e chi più ne ha, più ne metta. Il prodotto ha inoltre un telaio in alluminio resistente alla corrosione per uso esterno, che dura per decenni. Il pannello solare è dotato di un leggero telaio in alluminio anodizzato in caso di elevato vento (2400 Pa) e carichi di neve (5400 Pa). Inoltre, il vetro antiriflesso di spessore 3,2 mm aumenta la sicurezza.

Tutto quello che dovrai fare è piazzare i pannelli in una posizione consona, attaccarli al regolatore di carica e poi collegare l’inverter per la corrente alternata. Quest’ultimo è dotato di una porta USB, alla quale puoi direttamente attaccare i tuoi dispositivi come smartphone, powerbank e non solo, così li puoi ricaricare o alimentare. Per stoccare energia, puoi collegare una batteria compatibile, seguendo le istruzioni, così potrai anche conservarla.

Oltre che per illuminare, questo kit fotovoltaico può risultare utilissimo anche in caso di emergenza: è infatti un’ottima scelta per chi non vuol correre il rischio di rimanere senza luce o connessione in caso di blackout o malfunzionamenti al sistema elettrico. E non preoccuparti se rimarrà sempre acceso: il generatore ad energia solare ha una ventola di raffreddamento per garantire un utilizzo costante senza problematiche di surriscaldamento.

Il tutto senza spendere un patrimonio. Non perdere l’occasione di portare tutto a casa da Amazon a prezzo bassissimo: completa l’ordine adesso per prenderlo a 217€ circa. In omaggio ricevi 5 lampadine E27 a basso consumo energetico.

