Basta bollette salate con il kit definitivo da 2KW per produrre energia elettrica a casa

Un impianto fotovoltaico da 2 kW oggi è la soluzione perfetta per famiglie e residenze con un fabbisogno energetico medio-basso. Si tratta infatti di un impianto di piccole dimensioni, quindi perfetto per essere installato sui tetti o sui balconi di abitazioni e condomini. Molto dipende dal modello, ovverosia monocristallino o policristallino, e dalla sua potenza nominale in Watt visto che questi sistemi possono occupare uno spazio che va dai 9 ai 19 mq circa. Vai su Amazon e fallo tuo a 1.299€, anche a rate.

Con questo kit elettricità a volontà fino a 2KW

Il pacchetto ti offre infatti quattro pannelli solari monocristallini da 120 W con potenza massima che varia dai 375 ai 400 Wp, strutture di sostegno per l’orientamento dei moduli fotovoltaici e un inverter a onda sinusoidale pura da 1500 W per convertire la corrente continua in alternata. L’uscita a onda sinusoidale pura corrisponde alla tensione domestica, ed è pertanto adatta per la maggior parte dei dispositivi, come microonde, caffettiera, TV, frigorifero, congelatore, pompa dell’acqua, ecc.

Le batterie al litio possono essere ricaricate oltre 3000 volte e mantengono l’80% della loro capacità dopo più di 3000 cicli profondi. La durata è oltre 8 volte quella delle batterie al piombo che in genere durano solo 300-400 cicli. Si tratta quindi di soluzioni adatte per coloro che hanno un fabbisogno energetico annuo intorno ai 3.000 kWh, che può essere facilmente coperto dall’energia prodotta da un impianto fotovoltaico da 2 kW.

Insomma, il pacchetto è davvero interessante e, se paragonato ad altri kit simili in commercio, il prezzo e tutt’altro che alto. Dovete inoltre considerare che pian piano rientrerete comunque dei costi dell’investimento entro un anno (due se lo potenzierete) grazie al risparmio in bolletta e agli eventuali incentivi fiscali disponibili. Quindi se sei interessato non esitare, vai su Amazon e fallo tuo a 1.299€, anche a rate. Le spedizioni sono gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.