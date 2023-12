Basta bruciare il cibo! Termometro Bluetooth per Forno, Grigliate e Barbecue in OFFERTA a 72 euro!

MEATER Plus è un ottimo Termometro Bluetooth che funziona fino a 50 metri a sonda senza fili, utilizzabile per forno, grigliate e barbecue. La app è gratuita e compatibile con iOS e Android, sia smartphone che tablet. L’offerta di oggi vede il suo prezzo crollato fino a 72,90 euro, grazie alla combo sconto del 23% + coupon del 20% applicabile con una semplice spunta. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

MEATER Plus Termometro: le caratteristiche

Raggio Bluetooth esteso fino a 50 metri: 100% senza fili, perfetto per cotture all’aperto. Il primo termometro per carne senza fili. Monitora le tue cotture attraverso la App gratuita disponibile in Italiano per smartphone e tablets iOS / Android. Monitora le tue cotture da un telefono, tablet, Alexa, computer, tramite Bluetooth, WiFi o MEATER Cloud per la migliore gamma wireless. I sensori a doppia temperatura possono monitorare la temperatura interna della tua cottura fino a 100°C e la temperatura ambiente/esterna fino a 275°C contemporaneamente. Lavabile in lavastoviglie.

Ti guida attraverso ogni fase del processo di cottura per garantire risultati perfetti. È inoltre possibile impostare avvisi/notifiche personalizzati in base alla temperatura e/o al tempo. Può stimare per quanto tempo durerà la cottura e far riposare la pietanza per pianificare al meglio il tuo tempo.

