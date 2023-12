Basta coi soliti smartphone: Blackview Rugged a soli 99 euro!

Smartphone Blackview BV4800 è uno smartphone con sistema operativo Android 13, Rugged, display 6.56”HD+, Corning Gorilla Glass 3, batteria 5180mAh, 4GB+32GB(1TB TF), 13MP+5MP, Face ID, Modalità Guanto, GPS, 3 Slot, 4G, Dual SIM, Indistruttibile. Oggi puoi prenderlo a soli 99,99 euro grazie al 7% di sconto + coupon di 40 euro!

Smartphone Blackview BV4800 rugged: le caratteristiche

Blackview BV4800 Rugged Smartphone è progettato per usi professionali. Rispetta lo standard di protezione internazionale MIL-STD-810H,è completamente antipolvere, resistente alle cadute fino a 1.5m,resistente alle alte e basse temperature e impermeabile fino a 1.5m per 30 minuti. Gli ingegneri di Blackview hanno effettuato ripetuti test di stress meccanico in condizioni meteorologiche eccezionali,migliorando la sua resistenza per prepararlo ad eventi imprevisti. Lo schermo HD+ da 6.56 pollici, risoluzione 720*1612, luminosità elevata di 450nit, rapporto schermo-corpo dell’83%, rende ogni fotogramma nitido e vivido,anche sotto il sole. Inoltre, dispone anche di quattro modalità per adattarsi alle esigenze di diverse situazioni. Ha una batteria ad alta capacità da 5180mAh, molto superiore a quella dei telefoni intelligenti simili.

Con il nuovissimo sistema Android 13&Doke OS 4.0 Spiccano le tecnologie più innovative. Blackview ha sviluppato una nuova funzionalità denominata “espansione della RAM”. La nuova tecnologia espande la RAM di BV4800 Cellulare Indistruttibili da 2GB a 4GB, offrendo prestazioni superiori in multitasking e tempi di risposta. Con una memoria ROM di 32GB, espandibile fino a 1TB, ti consente di salvare diverse centinaia di video, migliaia di foto e altri file senza dover eliminare i file importanti per compensare la mancanza di memoria. Alimentato dagli algoritmi della fotocamera di ArcSoft. ArcSoft è un fornitore leader di algoritmi e soluzioni software che ha coperto la propria attività sui principali giganti globali di smartphone. 13MP posteriori+5MP anteriori alimentati dagli algoritmi ArcSoft, tra cui la modalità Panorama, HDR, Ritratto ,Bellezza, della modalità notte e subacquea consentono un’esperienza di scatto più professionale. Sblocco con Face ID, Android Auto, Modalità Guanto, GPS&Galileo&Beidou&GLONASS, Pulsante di scelta rapida personalizzato, Kit di strumenti utili, Registrazione della Chiamata, Trasmissione dello schermo, Gancio per cordino Design, Assistente di migrazione dei dati, Modalità Gioco,4G dual SIM, Bluetooth 5.0, Hotspot, FM Radio, OTG, Modalità Bambino.

Smartphone Blackview BV4800 è uno smartphone Rugged che puoi prendere a soli 99,99 euro grazie al 7% di sconto + coupon di 40 euro!

