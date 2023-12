Basta gomme sgonfie: Compressore portatile per Auto, Moto, Motociclette, Biciclette e palloni oggi a soli 35 euro!

Compressore d’aria portatile U-VKK per auto, moto, motociclette, biciclette, palloni in Offerta! Non farti più cogliere impreparato o essere costretto a recarti da un gommista. Su Amazon lo trovi scontato dell’11%, quindi lo paghi solo 35,69 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Compressore d’aria U-VKK: le caratteristiche

Nuovo design: la superficie strutturata in fibra di carbonio rende il compressore d’aria più resistente ai graffi e all’usura, adotta anche il design separato della scheda principale e della scheda principale della batteria e il cilindro in lega di alta precisione, che migliora notevolmente la stabilità e precisione del prodotto. Ventola di raffreddamento incorporata,328 fori di raffreddamento su entrambi i lati, dissipazione del calore più rapida, protezione efficace della durata della batteria. La pompa per bicicletta elettrica ha un ampio display LCD digitale, più chiaro e luminoso. Che non solo può gonfiare la tua auto, ma anche caricare il tuo cellulare e funzionare come una torcia. La torcia ha anche tre modalità (illuminazione, strobo, SOS), si consiglia di attendere almeno 15 minuti dopo ogni utilizzo dopo il raffreddamento, quindi continuare a utilizzare.

Cinque tipi di modalità di gonfiaggio preimpostate per biciclette, motociclette, automobili, palloni e modalità libere. La modalità libera consente di impostare il valore della pressione (3-150 psi) in base all’oggetto di gonfiaggio. Funzionamento semplice, facile da usare e soddisfare le diverse esigenze di gonfiaggio. Le dimensioni ridotte, proprio come il telefono o il power bank e la pompa elettrica per bici, possono essere facilmente tenuti in una mano durante l’uso. Così compatto e leggero con un design minimalista per adattarsi facilmente alla borsa, al portabici, allo zaino e all’auto. costruito per il tuo viaggio. Dopo la connessione, viene visualizzata la pressione attuale dei pneumatici e la pressione accurata dei pneumatici può essere monitorata in qualsiasi momento. La luce a LED può fornire fino a 10 ore di illuminazione di lunga durata, è un compagno utile per l’emergenza o l’uso quotidiano.

Compressore d’aria portatile U-VKK per auto, moto, motociclette, biciclette, palloni in Offerta! Su Amazon lo trovi scontato dell’11%, quindi lo paghi solo 35,69 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.