Basta questo gadget da pochi euro per salvare il tuo PC dal caldo rovente: eviti di perdere tutti i dati

Quando un computer portatile lavora per ore, soprattutto durante attività impegnative come montaggio video, gaming o modellazione 3D, il calore prodotto dai componenti interni può diventare difficile da smaltire, specialmente d’estate. Una cooling pad, o base di raffreddamento, aiuta a far circolare l’aria sotto il notebook, sollevandolo dal piano d’appoggio e riducendo il contatto diretto con superfici che ne ostacolano la dispersione del calore, come letti, divani o coperte.

Tra i modelli più economici disponibili c’è la GRIFEMA, una base pieghevole da 222 grammi priva di ventole: il raffreddamento è affidato alla struttura aperta, che favorisce il passaggio naturale dell’aria, con sette livelli di inclinazione regolabile. Costa circa 8 euro ed è pensata soprattutto per chi trasporta spesso il notebook. Per chi cerca anche una ventilazione attiva, il Trust Cyclone (circa 15 euro) aggiunge due ventole alimentate via USB e otto livelli di regolazione dell’altezza e dell’inclinazione.

Così salvi il PC dal caldo

Chi ha esigenze più specifiche può orientarsi su modelli con più ventole indipendenti, come l’Ewent EW1259, che permette di controllare separatamente cinque ventole tramite un display LCD, scegliendo se attivare la zona centrale o quelle laterali in base alla disposizione delle prese d’aria del proprio notebook. All’estremo opposto della fascia di prezzo si trova il KLIM Mistral, con due ventole turbo da 4.500 giri al minuto pensate per un flusso d’aria particolarmente intenso, anche se a piena potenza la rumorosità diventa più percepibile — un compromesso da valutare in base al contesto d’uso, meno indicato per chi lavora in ambienti silenziosi o condivisi.

È importante essere precisi su cosa può fare realmente questo tipo di accessorio: i notebook moderni integrano sistemi di protezione termica che riducono automaticamente le prestazioni o, nei casi più estremi, si spengono da soli prima che il surriscaldamento danneggi i componenti interni o comprometta i dati salvati. Una cooling pad non sostituisce quindi le ventole interne del portatile, ma le affianca, riducendo la frequenza con cui il sistema è costretto a rallentare o spegnersi per proteggersi.

L’efficacia reale dipende dalla progettazione del notebook: se le ventole della base non sono allineate con le prese d’aria del computer, il beneficio si riduce. Molti modelli offrono anche un vantaggio ergonomico, sollevando lo schermo a un’altezza più comoda per chi lavora con mouse e tastiera esterni per periodi prolungati.

La categoria comprende soluzioni pensate per esigenze molto diverse tra loro. I modelli con un’unica ventola di grandi dimensioni puntano a distribuire il flusso d’aria su un’area ampia, mentre quelli con più ventole indipendenti cercano di intervenire su zone specifiche della parte inferiore del notebook, dove il calore tende a concentrarsi in punti precisi. Alcuni prodotti integrano anche porte USB aggiuntive, utili per compensare quella occupata dal cavo di alimentazione della base stessa — un dettaglio che può fare comodo a chi lavora già con pochi ingressi disponibili sul proprio portatile.

Che si scelga un modello passivo da pochi euro o uno più completo con ventole regolabili, il principio resta lo stesso: dare al notebook lo spazio per respirare che una scrivania, da sola, spesso non riesce a garantire, specialmente nei mesi in cui la temperatura ambiente rende il lavoro prolungato al computer più difficile da sostenere anche per il dispositivo stesso.