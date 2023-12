Basta soliti smartphone: acquista Nothing Phone (2), oggi tra sconto e coupon a soli 592 euro!

Nothing phone (2) è uno smartphone da 256 gb + 12 gb ram, glyph interface, nothing os 2.0, doppia fotocamera 50 mp, ois, display ltpo oled 6,7″, batteria 4700 mah, ip54, sistema operativo android. Oggi puoi acquistarlo a soli 592,63 euro, grazie alla combo sconto del 15% + coupon 30€ applicabile con una semplice spunta. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Nothing Phone (2) : le caratteristiche

Personalizza le etichette delle app, il design della griglia, le dimensioni dei widget. Nuovi layout di cartelle. Crea widget per impostazioni rapide o risparmia tempo aggiungendo direttamente i tuoi widget più iimportanti alla schermata di blocco. Nuova Glyph Interface: Assegna diverse sequenze di luci e suoni per ogni tipo di contatto e notific.Utilizza le luci per tenere traccia dei progressi o crea suonerie personalizzate con Glyph Composer. Aggiornato il software interno della fotocamera per foto e video più accurati. Nuovo sensore anteriore più grande da 32 MP per ritratti perfetti. Doppia fotocamera posteriore principale da 50 MP + ultra-wide 50 MP per catturare la vita reale con effetti di regolazione intelligenti come HDR avanzato, Motion Capture 2.0 e Night Mode e Super Res Zoom 2x per dettagli eccellenti. Video in 4k a 60 fps sulla fotocamera posteriore principale e 1080P a 60 fps su quella anteriore.

Display LTPO OLED da 6,7″ con una luminosità massima di 1600 nit e Gorilla Glass 5 (fronte e retro). Grazie a LTPO, Phone (2) è in grado di adattare intuitivamente la frequenza di aggiornamento a 120 Hz per preservare l’energia quando non utilizzi il telefono. Display eccezionale che non compromette la durata della batteria. Batteria con capacità di 4.700 mAh. Si ricarica in soli 55 minuti. Dura 22,5 ore. Compatibile con ricarica wireless Qi da 15 W. Funge anche da caricabatteria wireless da 5 W per alimentare accessori come Ear (2) anche in movimento. Con il chipset Snapdragon 8+ Gen 1, Phone (2) migliora dell’80% le prestazioni rispetto al precedente. Puoi ora godere di velocità rapida, migliore gestione interna del calore e funzionalità avanzate della fotocamera.

