Basta telecomandi inutili: con questo dispositivo controlli TUTTI i tuoi apparecchi SMART

Un unico dispositivo per gestire al meglio tutti gli elettrodomestici SMART di casa. Un sogno? Non più grazie a questo geniale prodotto. SwitchBot Hub Mini, infatti, è il modo perfetto per collegare senza problemi l’ecosistema SwitchBot e gli elettrodomestici a Internet, consentendo di modernizzare la casa senza stress. Il dispositivo è in tal senso in grado di apprendere e imitare i segnali da un telecomando esistente in soli 5 secondi. In questo modo sarai in grado di emulare più controller con uno e quindi non avrai più bisogno degli altri.

SwitchBot Hub Mini, la soluzione per chi vuole gestire casa con un’unica applicazione

“Un Mini Hub per trovarli, un Mini Hub per ghermirli e con semplicità domarli”. Pensate che comodità avere un solo controller per gestire un’intera stanza o perfino un’intera casa intelligente. Basta SwitchBot Hub Mini e il condizionatore, il termostato o l’illuminazione, giusto per fare alcuni esempi, saranno sempre a portata di tocco e, soprattutto, senza la necessità di dover utilizzare il rispettivo telecomando per ciascuno di questi device.

Grazie alle sue caratteristiche e a un evoluto sistema di Smart Learning, la configurazione dei dispositivi è di una semplicità disarmante, e ti basterà puntare il telecomando verso Hub Mini, premere un pulsante qualsiasi e in un attimo avere “clonato” il controller che a quel punto potrai anche mettere da parte visto che non ti servirà più.

Inoltre SwitchBot Hub Mini funziona anche con Alexa, Google Assistant, Siri e altri assistenti intelligenti. Che tradotto in soldoni significa che puoi controllare i tuoi elettrodomestici e altri dispositivi SwitchBot con semplici comandi vocali, l’ideale per chi vuole avere il controllo dei propri apparecchi domestici tramite un’unica applicazione. Fai tua questa geniale soluzione spendendo appena 28€ grazie allo sconto di Amazon del 38% sul prezzo di listino di 45€. Le spedizioni sono gratis via Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.