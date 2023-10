Basta zone senza WiFi! Risolvi con questo ASUS ZenWiFi XD5 in offerta

ASUS ZenWiFi AX Mini (XD5) è un sistema WiFi Mesh Dual-Band per tutta la casa (confezione da 2) con WiFi 6, 802.11ax fino a 5000 piedi quadrati e 5+ stanze, AiMesh, sicurezza Internet, Parental Control e configurazione semplice! Niente più zone morte: il sistema WiFi mesh con posizionamento dell’antenna offre un potente WiFi in ogni angolo della casa, fornendo una velocità wireless totale di 3000 Mbps. Prendilo scontato dell’11% a soli 193,99 euro!

ASUS ZenWiFi XD5: le caratteristiche

ASUS ZenWiFi XD5 funziona su 160MHz dello standard Wi-Fi 6, il che offre una rete più veloce ed efficiente in ambienti WiFi affollati, offre una velocità wireless totale di 3000Mbps. E’ anche salvaspazio, con un design iconico che permette anche il montaggio a parete, oltre alle dimensioni compatte. Puoi appenderlo al muro o posizionarlo ovunque. Per configurarlo non servono particolari conoscenze in ambito tecnico, grazie alla Configurazione in 3 passaggi e la gestione semplice tramite l’app ASUS Router App.

Otterrai una sicurezza gratuita a vita basata su cloud alimentata da Trend Micro che garantisce la protezione della tua privacy sui dispositivi connessi. Puoi anche abbinare ZenWiFi con router compatibili con AiMesh per formare un sistema WiFi potente e flessibile per tutta la casa. AiProtection Pro con Parental Control ti dà la massima tranquillità e puoi tenere d’occhio tutto ciò che accade sulla tua rete tramite l’applicazione mobile. ZenWiFi XD5 funziona perfettamente con i servizi smart-home e con l’assistente Alexa. Gradevole anche il colore bianco, che si adatta a tutti gli ambienti.

Insomma, basta punti senza WiFi in casa o in ufficio: acquista ASUS ZenWiFi XD5 in offerta con l’11% a soli 193,99 euro!

