Bastano 5 EURO per riparare la tua zanzariera: il Nastro adesivo TOP è su Amazon

La tua zanziera si è rotta ed hai bisogno di ripararla al più presto per non farti massacrare dagli insetti? Abbiamo la soluzione che fa per te! Oggi su Amazon è disponibile il Nastro Adesivo per riparare zanzariere in fibra di vetro Abauoat a soli 5 euro con uno sconto dell’8%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfittane subito per non farti trovare impreparato all’arrivo dell’estate!

Nastro Adesivo per riparare zanzariere: come utilizzarlo al meglio

Il Nastro Adesivo per riparare zanzariere Abauoat è resistente all’umidità, ignifugo e non deformabile. Inoltre ha una buona tenuta e resistenza alla corrosione, è super forte, ha una buona trasmittanza ed è traspirante.

È realizzato in tessuto in fibra di vetro, con una pesante costruzione a rete, tanto che dopo il sole e le forti piogge funziona ancora perfettamente. Ovviamente, per un migliore risultato, è consigliabile utilizzarlo su entrambi i lati della zanziera.

La modalità di utilizzo è semplicissima e sono necessari solo 30 secondi di tempo senza nessuno strumento necessario: basta tagliare e posizionare qualsiasi dimensione tu voglia per riparare lacrime e buchi nello schermo, e il gioco è fatto!

Il kit di riparazione dello schermo è adatto per riparare patch, strappi, danni allo schermo di finestre, schermi per porte, reti per porte e finestre, schermi per piscine, tende per qualsiasi emergenza improvvisa quando si è fuori strada o in natura. Inoltre il nastro, oltre ad essere robusto, è anche super flessibile quindi non crea nessun problema quando la zanzariera viene riavvolta.

Oggi il Nastro Adesivo per riparare zanzariere in fibra di vetro Abauoat è disponibile su Amazon a soli 5 euro con uno sconto dell’8%. Approfittane subito per non farti trovare impreparato all’arrivo dell’estate!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.